Sedm měsíců. Tak dlouho trvala „covidová“ přestávka extraligy hokejbalistů. Přesto sezona 2020/2021 ještě nebyla ukončena. Ba naopak, rozsvítila se zelená pro její dohrání, byť tedy ve zkráceném módu.

Nejvyšší soutěž mužů v závěru dubna obdržela od Ministerstva zdravotnictví výjimku pro restart, který je naplánován právě na druhý květnový víkend. Z důvodu stálého covidového nebezpečí se budou muset plnit přísná hygienická opatření.

Pauza byla příliš dlouhá na to, aby se extraliga dohrála v původním formátu. Muselo se tedy přistoupit na zkrácenou podobu. Co to znamená? Dlouhodobá fáze se zredukuje na jednokolovou (nikoliv dvoukolovou). Následovat bude tradiční play off. To se ovšem oproti zvyklostem odehraje pouze na dvě vítězná utkání.

Do bojů půjdou tradičně také hradečtí Piráti, kteří po několika podzimních odehraných zápasech (v září a říjnu) figurují na čtvrté příčce neúplné tabulky.

„Upřímně jsem z restartu nadšený, mám velkou chuť znovu hrát. Chci znovu prožívat zápasové emoce, žít s týmem, užít si sport i legraci v kabině. Největší radost z toho má ale moje manželka, která se těší, že si konečně někde zase ,vypustím ventil’, protože ta herní pauza je už opravdu dlouhá,“ prohlásil nedávno na svazovém webu hradecký útočník Ondřej Březina.

„Nejdůležitější a nejtěžší bude opět poskládat tým, získat chuť, mít touhu po úspěchu současně s radostí ze hry a pohybu. Pokud máme uspět, musíme se opět konsolidovat, poslouchat pokyny trenéra, dohnat fyzickou kondici a přijmout zpět své týmové role, případně vybudovat nové. Pro úspěch bude stěžejní motivace a přístup každého jednotlivce, ale i týmu jako celku,“ dodal hráč, jenž v Hradci Králové hostuje z konkurenčních Pardubic.

Piráty čeká úvodní střetnutí v sobotu na půdě Ústí nad Labem (14.00).

Základní část by měla být dohrána 19. června, pak přijdou na řadu již zmiňované zkrácené vyřazovací boje.

Průběžná tabulka

1. Kert Park Praha 6 5 1 0 0 35:16 17

2. Pardubice 6 5 0 0 1 24:16 15

3. Kladno 4 4 0 0 0 20:7 12

4. Hradec Králové 6 2 2 1 1 32:24 11

5. Ústí nad Labem 3 2 0 1 0 10:7 7

6. Most 2 2 0 0 0 6:2 6

7. Karviná 3 1 1 1 0 13:11 6

8. Letohrad 4 0 1 1 2 9:12 3

9. Kovo Praha 5 0 1 0 4 10:22 2

10. Hostivař 5 0 0 1 4 11:25 1

11. Dobřany 6 0 0 1 5 11:27 1

12. Plzeň 4 0 0 0 4 5:17 0