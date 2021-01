„Mrzí nás to, ale nedalo se nic dělat, covidovou situaci musíme brát vážně,“ uvedl předseda organizačního výboru Luboš Bäuchel. „Žádali jsme o výjimku ministerstva zdravotnictví, ale upřímně řečeno jsme ani moc nedoufali, že bychom ji obdrželi, a také jsme ji nedostali. Proto jsme nedávno rozhodli o zrušení. Přitom k našemu překvapení bylo přes všechny potíže přihlášeno patnáct států,“ povzdechl si Bäuchel.

Organizátoři bojovali o svůj podnik do poslední chvíle, jenže nakonec nebylo jiného zbytí než razantního škrtnutí. „Zvažovali jsme i možnost, že by se letošní ročník konal pouze za účasti českých sjezdařů, případně jako MČR s účasti závodníků z okolních států. Nakonec jsme se rozhodli zkusit ministerskou výjimku, což nevyšlo. Ale i s ní by to bylo velice složité, vždyť by musela být dodržena všechna covidová opatření, testování a podobně,“ upozornil Bäuchel.

Největší ránu představuje zrušení závodů pro samotné lyžaře kategorie mladších a starších žáků. Jen připomeňme, že v minulostí v obřím slalomu a slalomu v Říčkách startovali třeba sourozenci Kosteličovi, Šárka Strachová, Petra Vlhová, Ester Ledecká a další osobnosti bílých svahů.