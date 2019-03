Ronal vstoupí do play off, překvapí v Kopřivnici?

Východní Čechy, Jičín - Je to tu! Házenkáři Jičína už v sobotu vstoupí do extraligového play off. Ve čtvrtfinálové sérii bude jejich soupeřem Kopřivnice. První utkání na palubovce soupeře začíná v sobotu od 18 hodin, druhé v neděli ve stejný čas.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Kopřivnice do play off postoupila sice ze třetího místa, Jičín až z šestého, ale rozhodně je přijatelným soupeřem. Oba celky mají letos vyrovnanou vzájemnou bilanci, avšak výhodu domácího prostředí má moravský celek. Série hraná na tři vítězné zápasy se na východ Čech přesune až příští týden. Za jakého stavu?

Autor: Vladimír Machek