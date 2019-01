Hradec Králové, Pardubice - Kouč pardubických basketbalistek Roman Chocholouš si je vědom síly Hradce. „Tentokrát jsme obzvlášť outsiderem," říká na rovinu.

Ženská basketbalová liga: Sokol Hradec Králové - BK Pliska Studánka Pardubice. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

Chcete si jít vsadit na derby tradičních rivalek v ŽBL? Tak to si ušetřete cestu do sázkových kanceláří! Zápas osmého kola má totiž jednoznačného favorita. A vaše vsazené peníze by se moc nerozrostly. Dobře promazaná mašina zn. Hradec Králové šlape, kdežto letošní Pardubice připomínají škytající stroj.

SO 16.00: TJ Sokol Hradec Králové (3. místo, 15 bodů) – BK Pliska Studánka Pardubice (12. místo, 7 bodů).

„Lvice" se vezou na vítězné vlně. Prohrály pouze zahajovací duel letošního ročníku s favorizovaným brněnským Imosem. Následovala šňůra sedmi výher. V kabině je to znát. „Atmosféra v týmu je výborná, ale nesmíme se nechat uchlácholit a musíme v nastoleném trendu pokračovat," říká pivotka hradeckého celku Klára Rosenbaumová.

O tom, na jaké číslo natáhnout úspěšnou sérii, se v kabině vůbec nebaví. „Bereme zápas po zápasu. Vždycky myslíme jen na utkání, které je před námi a připravujeme se na něj. Dlouhodobě nepřemýšlíme," poznamenala podkošová hráčka.

Trenérka Romana Ptáčková ani nemusí tým nijak zvlášť držet při zemi. Hráčky to mají v hlavě srovnané. „Je dobré, když vyhráváme. Psychicky jsme na tom výborně. Nemyslím si však, že bychom měly nosánky nahoru. Všechny si uvědomujeme, že na některé výhry jsme se nadřely," doplnila Rosenbaumová.

Před derby varuje: „Soupeřky rozhodně nesmíme podcenit. Už se nám totiž stalo, že jsme jednou v Pardubicích prohrály. Bereme to na vědomí. Vůbec nemyslíme, že jsou to jenom Pardubice."

Výsledkový rozdíl mezi oběma týmy je propastný. Může být pro Hradec motivací dosažení magické hranice sta bodů? „Prvořadou motivací je vítězství. Jestli dáme sto bodů, na tom nezáleží. Nicméně doma bychom toho třeba rády dosáhly," uzavřela Klára Rosenbaumová.

Pardubické hráčky se na tabulku raději nedívají, protože pohled je otřesný. V sedmi utkáních sedmkrát prohrály. Navíc v průměru o třicet bodů.

„Vzhledem k tomu, že jsme před sezonou už tak slabší kádr, než měly ostatní týmy, ještě oslabili, nemohli jsme čekat nic jiného. Navíc se nám nevyhýbají zranění klíčových hráček. A některé zkušenější hráčky se nepotkaly s formou. Naše prohry jsou sice o třicet, nicméně některé úseky jsme schopni odehrát slušně. Na čtyřicet minut to zkrátka ještě není. Vždy nějakou čtvrtku pokazíme takovým způsobem, že už to nejde zvrátit," podotýká pardubický kouč Roman Chocholouš a pozastavuje se u největších neduhů svého týmu.

„Největší problém máme na doskoku a v úspěšnosti střelby. Když potřebujeme, tak nedoskočíme a soupeř má výhodu druhé střely. A když už se vyrovnáme na doskoku, zradí nás střelba."

Nula na kontě výher by zamávala s daleko zkušenějším družstvem, než je omlazená Studánka. Trenéři Faltýnek s Chocholoušem, aby si dodělali psychologické vzdělání.

„Trochu jsme s tím počítali. Realita je prostě taková, že nestačíme. Určitě nikomu není příjemné, když pořád prohrává. A je jedno, jestli je mladý nebo starý," opakuje odvěkou pravdu Chocholouš.

Před utkáním s Hradcem si žádný pardubický fanoušek nedělá velké iluze. Přitom v minulých dvou sezonách se Pardubicím i z pozice outsidera dařilo Hradec trápit.

„Hradec je pokaždé favoritem. Letos je navíc rozjetý a my jsme tentokrát těžkým outsiderem. Budeme muset podat nejlepší výkon sezony, na hranici svých možností. Vím o slabinách protivníka. Snad jich využijeme," přeje si Roman Chocholouš.