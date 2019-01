Hradec Králové – Po velkých vítězných bitvách s brněnským Imosem a trutnovskou Karou musely hradecké basketbalistky skousnout prohru. Ve středu jim ji na domácí palubovce přivodil Valosun Brno (60:66).

„Lvice" po většinu času držely vedení, jenže totálně nezvládly závěr zápasu. Poslední čtvrtinu, do níž vstupovaly s osmibodovým náskokem, prohrály 6:20!

„Celý zápas jsme vedly, jenže závěrečná část nám absolutně nevyšla. Asi máme problém zvládat koncovky. Minule jsme sice se štěstím vyhrály, ale tentokrát se nám to vymstilo. Myslím, že jsme to nezvládly hlavně psychicky. Dostaly jsme trojku, nato další koš a pak už jsme to neunesly. A bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale není čas smutnit, musíme se s tím rychle vypořádat a porazit VŠ Praha," uvedla hradecká pivotka Klára Rosenbaumová.

Do hlavního města cestují „lvice" už dnes. Na Folimance hrají od 16.45 hodin.