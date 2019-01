Hradec Králové - Letošní seriál Evropského poháru cestovních vozů (ETCC) vyvrcholí o víkendu závěrečným dílem na sicilském okruhu Pergusa. Královéhradeckého jezdce Michala Matějovského čeká rozhodující bitva o prvenství v kategorii Super 2000 TC2.

Automobilový závodník Michal Matějovský s vozem na okruhu. | Foto: Petr Frýba

Jeho výchozí pozice je více než nadějná. Pokud by závěrečný podnik seriálu nebyl dotován dvojnásobným počtem bodů, mohl dokonce už oslavovat. Takhle ovšem bude ještě třeba, aby si pohlídal svého největšího soupeře, Švýcara Petera Rikliho.

„Především musím dokončit obě jízdy. To neznamená, že chci vlát někde vzadu. Ale budu se snažit nepřiplést se do nějaké hloupé kolize, hlavně v kritických chvílích po startu," vysvětluje Matějovský, který se opět spolehne na svůj BMW 320 si, připravovaný týmem Křenek Motorsport.

S bezmála pětikilometrovou tratí nedaleko sopky Etna, která ve své historii hostila i nemistrovské velké ceny formule 1, se seznámil již v předchozích letech. Dobře ví, co ho čeká: „Hrbolatý povrch, různé druhy asfaltu, časté přejíždění obrubníků. Auto tady vyloženě trpí. Zabrat dostávají zejména pneumatiky. Určitě těmto podmínkám přizpůsobíme nastavení tlumičů. Naštěstí máme k dispozici dostatek dat z minulosti, z nichž můžeme vycházet."

Formát závodního víkendu je poněkud nezvyklý, protože kvalifikace i obě bodované jízdy se uskuteční až v neděli. I to by královéhradeckému pilotovi mělo po náročném přesunu z Pekingu, kde se minulý víkend zúčastnil čínského šampionátu tahačů, hrát do karet. „Odjíždím s přesvědčením, že to dokážu. Pro konečný úspěch udělám všechno," slibuje Michal Matějovský.

Jeho úsilí o zisku titulu mohou příznivci sledovat živě. Přímé přenosy obou jízd z italské Pergusy vysílá televizní stanice Eurosport 1, a to v neděli 11. října od 11.00, respektive od 13.00 hodin.

Průběžné pořadí ETCC v kategorii Super 2000 TC2: 1. Michal Matějovský (Česko, BMW 320 si) 111 bodů, 2. Peter Rikli (Švýcarsko, Honda Civic FD) 84 bodů, 3. Ibrahim Okyay (Turecko, BMW 320 si) 68 bodů.