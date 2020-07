Člen TJ Sokol Hradec Králové posbíral dohromady 7130 bodů a po výpadcích hlavních favoritů Jana Doležala (Olymp Praha, nedokončil) a halového šampiona v sedmiboji Ondřeje Kopeckého (AC Pardubice, 4. místo – 6580 bodů) tak mohl možná trochu překvapivě slavit cenný mistrovský titul.

Obhájce posledních dvou titulů Doležal nedoběhlna závěr programu úvodního dne čtyřstovku, Kopecký zase druhý den neskočil svůj základ v tyči (420 cm). Desetibojařské soutěži dlouho vládl lotyšský reprezentant Reinis Kregers, který se připravuje ve skupině kouče Josefa Karase, po disku však odstoupil.

Rykl měl z venkovního MČR zatím dvě bronzové medaile (2015 a 2017), tentokrát byl jediným desetibojařem, který se dostal přes sedmitisícovou hranici. „Jsem za to rád, ale zároveň jsem si vědom, že tu nebyli někteří kluci. Kdyby tu byli, asi by to dopadlo jinak. Potěšila mě dálka, kde jsem si udělal osobák o třicet centimetrů. Jinak jsem předvedl poměrně vyrovnané výkony. Slabší byl disk, tam to letos není vyladěné a zaostávám za loňskými výkony kolem čtyřiceti metrů,“ uvedl čerstvý šampion Rykl.

Druhý Vilém Stráský (Univerzita Brno) získal 6871 bodů, třetí Petr Urbánek (Škoda Plzeň) zapsal 6711 bodů.

Jednotlivé výkony Rykla: 100 metrů: 11,54 – dálka: 725 – koule: 12,33 – výška: 189 – 400 metrů: 52,50 – 110 metrů překážek: 14,71 – disk: 35,91 – tyč: 490 – oštěp: 50,78 – 1500 metrů: 5:05,02.