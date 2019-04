Jak to děláte, že máte formu ve správný čas?

To není otázka na mě, ale spíš na mého trenéra. Ten plánuje všechny tréninky a veškerou přípravu. On to umí načasovat.

Soupeřky jsou jednou takové. Vy jste taková šťopinka a natřete jim to úplně s přehledem. V čem to je?

Hodně mě trápilo, jak vypadám v porovnání s ostatními. Chodila jsem do posilovny, a doufala, že moje nohy na tom budou jinak. Asi po třech měsících posilování jsem zjistila, že mi to vůbec nepomáhá. Takže jsem to vzdala.



Co děláte, když zrovna nezávodíte nebo netrénujete?

Když zrovna netrénuju, tak většinou spím.



Vy jste mi říkala, kolik váží zlatá medaile. Já už to zapomněl, protože mám sklerózu. Kolik váží všechny vaše medaile dohromady?

Dejte mi chvilku, já to musím spočítat! … Myslím, že to bude něco mezi sedmnácti a dvaceti kilogramy.



Nejsou na vás soupeřky naštvané, když jim pořád ukazujete záda?

Soupeřky na mě asi naštvané nejsou, i když letos možná trochu jo, protože nepočítaly s tím, že bych se ještě mohla vrátit zpátky. Musím říct, že já taky ne.



Jak se vám líbí návrh prodloužené státní hymny, který se objevil proto, že ta dnešní je prý krátká?

Ať už je hymna jakákoliv, já bych zůstala u starší verze. Jinak je mi to jedno. Ať už by byla naše hymna jakákoliv, mám ji ráda, jestli ji chce někdo upravit, ať ji upraví.



Jaké jídlo máte nejradši?

Jsem milovníkem všech salátů a těstovin, z našich jídel si dám klidně i svíčkovou, nedělá mi to vůbec žádný problém.



Kdy a kde jste se potkala s vaším trenérem?

Byla to shoda okolností. Manželka mého trenéra je dobrá kamarádka mé mamky. Jednou k nám přišly na kafe a domluvili se, že začnu dělat tenhle sport. A už u toho zůstalo.



Kolika jazyky se domluvíte?

Nějakým způsobem se domluvím anglicky, německy, něco řeknu rusky, trochu asi polsky, a to je asi všechno.



Kolik stojí vaše rychlé brusle?

Mezi padesáti až šedesáti tisíci korun.



Jak dlouho vám brusle vydrží?

Jedny brusle mám asi na čtyři sezóny.



Pokud budete mít dceru, chtěl byste aby byla rychlobruslařkou?

To rozhodnutí bych nechala na ní. Nevím, jestli bych ji vedla přímo k rychlobruslení. Samozřejmě bych chtěla, aby se věnovala něčemu všeobecně, aby se pak mohla rozhodnout sama, jakou cestu půjde.



Na co myslíte, když jedete závod? Říkáte si levá - pravá, nebo si zpíváte?

Každý závod je úplně jiný, člověk ho někdy protrpí od začátku do konce. A pak jsou závody, které si člověk užívá, a když mu to jde a má z toho opravdu radost, tak přemýšlí nad vším možným. Hlavně vás publikum hodně žene, člověk přemýšlí nad tím, že dnes lidé hodně fandí, že musí jet, že tam jsou další lidi z vašeho týmu, člověk na to pořád myslím.