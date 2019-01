Východní Čechy, Dolní Morava /FOTO/ - Na alpském ledovci ani v teplých krajinách ji v těchto dnech nenajdete. Olympijská vítězka Eva Samková tráví chvíle před mistrovstvím světa na ČEPS kempu v Orlických horách.

Rodačka z Vrchlabí spolu se svými trenérskými kolegy má na starost asi šedesát dětí z různých koutů České republiky. A práce ji naplňuje.

Vrací svému sportu

Ski areál U Slona se již pátým rokem stal útočištěm nových nadějí snowboardingu. Kdo ví, možná že si Eva Samková vychovává svého nástupce. A nebo se na svahu rodí nová Ester Ledecká…

„Snažím se vracet snowboardcrossu, co mi kdy dal. Strašně mě ta práce s dětmi baví. Po těchto zkušenostech vůbec nevylučuji možnost věnovat se trénování i po konci mé závodnické kariéry,“ vyznala se Eva Samková.

Jako na lyžáku

A mezi šesti desítkami dětí to má pestrobarevné. Jednu chvíli udílí profesionální rady a vzápětí pomáhá nováčkům utahovat si prkno.

„Je to tady klasika jako na lyžařském výcviku. První den dopoledne se potkáme na svahu. Nejdřív se jich ptáme, jaké mají zkušenosti a pak se na ně podíváme v akci. A nakonec je rozhodíme do družstev,“ přibližuje olympijská vítězka ze Soči.

Přestože jsou děti rozděleny do skupin zhruba po deseti, nesmí se zapomínat, že snowboardcross je individuální sport.

„Když je potřeba, tak se jednotlivcům věnujeme samostatně. Ale ne každou jízdu, to nedělá ani můj trenér,“ směje se Eva Samková.

Jaký volí přístup olympijská vítězka?

Eva Samková má svůj osobitý styl učení: „Já ty děti moc nevychovávám. Prakticky jim jenom říkám, jak mají jezdit na snowboardu. Zatím jsem v sobě neobjevila mateřské tendence, abych je o všem poučovala. Místo abych je uklidňovala, když dovádějí, tak je spíše ještě popichuji a dělám si z nich srandu. To asi ještě nebudou ty správné výchovné metody… Někdy si připadám jako puberťačka. Doufám ale, že kus toho dítěte ve mně zůstane a nebudu drezúrovat ani své potomky. Co ale mám stejné jako maminky, je radost z pokroků, které děti dělají. Vždy, když je tomu člověk nablízku, cítí, že má jeho snažení smysl. Mám takový svůj návod. Snažím se vžít do kůže toho dítěte a poradit mu, jak to má udělat. Ale samozřejmě je rozdíl, jak mé rady vnímá šestiletý nováček a zkušený dvanáctiletý jezdec. Na druhou stranu ti prckové jsou více tvárnější. Mohu více popustit uzdu své fantazii. To mě vážně baví.“

Snowboarding se budoucnosti neděsí

Snowboarďáci. Film, kde byla jediná možnost vidět šílence na prknech, jak řežou sněhové svahy. Toto tvrzení platilo do olympijských her v roce 2014. Eva Samková v Soči získala zlato ve snowboardcrossu a objevila se první vlna nových zájemců o tento mladý sport. A druhý boom nastal po jejím loňském bronzu na další olympiádě v Pchjongčchangu.

Chcete důkaz? Zajeďte si na Dolní Moravu. ČEPS kemp dětí se rozšířil o dvacet nových členů.

„Nikdy jsem na tom nestál, ale myslím, že jsem se za ty dva dny zlepšil. Na prkně jezdí mladší ségra, tak jsem si řekl, proč to nezkusit. A tak mě mamka přihlásila do kurzu. Zatím si jezdím jen tak pro zábavu. Má ale rád více zimní sporty a lákalo by mě ve snowboardingu pokračovat. Jsem sice z Prahy, ale třeba od nás do Liberce je to blízko,“ říká nadšeně dvanáctiletý Vojta.

Jsou tací, pro které je Eva Samková vzorem a jednou by se jí chtěli vyrovnat.

„Do kempu mě přihlásili rodiče. Strašně jsem si totiž přála jezdit na snowboardu. Tak jsme si v půjčovně zajistili prkno. Poprvé jsem si ho vyzkoušela až tady a moc se mi to líbí. Máme hodné trenéry a třeba Eva Samková mi od začátku hodně pomáhá. Poradila mě, že mám být více pokrčená. Od té doby už tolik nepadám. Chtěla bych pokračovat dál a snažit se, abych jednou byla jako ona,“ vyslovila přání osmiletá Kristýnka z Ivančic.

Kemp Evy Samkové a jejich trenérských kolegů zapisuje pátý ročník. Některým dětem se zalíbil tak, že ho navštěvují opakovaně.

„Já jsem tady počtvrté. Doporučil mi ho trenér. Dříve jsem bydlel blízko hor a tam jsem se dostal k alpskému lyžování. To mě ale omrzelo, a tak jsem zkusil snowboard. Tento sport mě chytil a nějak se mě nechce pustit,“ směje se Martin z Plzně.

A zdá se, že to myslí smrtelně vážně.

„Pomáhám s malými dětmi. Navíc tento kemp je zároveň jako školení trenérů. Přihlásil jsem se do kurzu na trenéra čtvrté třídy. Mojí prioritou zůstává závodění a chtěl bych být nejlepší. Ale být trenérem je také dobrá možnost,“ dodává patnáctiletý nadšenec.