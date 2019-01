Hradec Králové – Halová sezona pozemního hokeje je ta tam. Její hodnocení z pohledu Slavie Hradec Králové a další plány poodhalil Milan Nejedlý, prezident klubu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Bělka

Jak hodnotíte nedávno skončenou halovou sezonu?

Myslím, že se povedla. Jsem rád, že se muži po roce vrátili do extraligy a B mužstvo postoupilo z druhé do první ligy. Děvčata skončila čtvrtá, což není špatné, i když jsem tajně věřil v medaili. Je třeba si ale uvědomit, že dostaly šanci talentované dorostenky, které získávají zkušenosti. Dařilo se i mládežnickým celkům. Starší dorostenci vybojovali stříbrné medaile, mladší žáci skončili v oblastní soutěži třetí.

Muži se pod vedením trenéra Jiřího Bárty vrátili do extraligy v hale. V jarních bojích na venkovní ploše však již povede tým někdo jiný…

Je to tak. Po několika jednáních jsme došli k závěru, že družstvo potřebuje nový impuls. Povolali jsme do funkce našeho bývalého výborného hráče Ladislava Smetanu, kterému bude asistovat Radovan Stránský. Věřím, že se družstvu bude dařit a probojuje se do vytouženého play off. Jarní část soutěže začíná až 28. dubna, kdy zajíždíme do Bolevce. Je to z důvodu, že reprezentace absolvuje kvalifikační turnaj v Japonsku. V případě vítězství bude startovat na olympiádě v Londýně.

S jakými výsledky budete jako šéf klubu v červnu spokojen?

Jaro bude náročné. Věřím tomu, že jak muži, tak ženy se probojují do play off a zahrají si o medaile. Doufám, že dorostenci a dorostenky skončí do třetího místa a dařit se bude i žákovským týmům.

Letos by se již měl začít ve Farářství stavět areál pro pozemní hokej. Je to pravda?

Jsme ve finální fázi. Opravdu věřím, že se na podzim začne stavět. Pokud vše půjde podle plánu, mohli bychom příští léto areál slavnostně otevřít. (js)