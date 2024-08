Favorizovaný domácí celek měl přitom skvělý nástup do utkání a po brankách Kovaříka a Votavy vedl už v 8. minutě o dvě branky. V tu chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že by si Hradečtí měli z hlavního města odvést senzační výhru.

O pár minutek později sice snížil východočeský ostrostřelec Gregor, jenže Chodov odskočil znovu po změně stran zásluhou Eremiáše. Hradec ale nic nezabalil a ještě do poloviny byl zpátky ve hře – prosadila se staronová posila v černobílých barvách Velc.

Na startu poslední třetiny se nechal vyloučit hostující Krása, ale byl to právě on, kdo po ubráněné přesilovce ve 45. minutě vyrovnal. Do konce základní hrací době vytáhl několik důležitých zákroků hradecký gólman Bárta.

Prodloužení, které se hraje systémem tři na tři, rozhodnutí nepřineslo a o vítězi musely rozhodnout nájezdy.

Rozuzlení přinesla třetí série. V ní se vytáhl druhý brankář Šimeček, který tygřím skokem znemožnil zakončení Petráňovi a vše měl na svých bedrech Koubek. Ten si s tíhou okamžiku poradil na jedničku. Po krásném provedení nájezdu zajistil Respectu druhý bod.

Hradec si dokázal, že na superligové týmy se mu v posledních sezonách daří. Loni totiž porazili v základní skupině Českou Lípu a Pardubice.

Další duel vrcholové části poháru sehrají florbalisté ze soutoku Labe a Orlice v pátek 23. srpna, kdy od 18.30 přivítají Butchis. Tedy soka, který loni vyzkoušel nejvyšší soutěž, ale od nového ročníku bude po sestupu hrát první ligu.

FLORBAL CHODOV - FbC Respect Hradec Králové 3:4 po nájezdech

Fakta - branky: 7. Kovářík, 8. Votava, 25. Eremiáš - 11. Gregor, 28. Velc, 45. Krása, roz. nájezd Milan Koubek. Rozhodčí: Brak – Provazník. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 110. Třetiny: 2:1, 1:1, 0:1 – 0:0.