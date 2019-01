Hradec Králové, Trutnov - Druhá nejprestižnější tuzemská soutěž basketbalistek (Český pohár) dospěla do čtvrtfinálové fáze. V ní se představí také dva východočeské týmy, tedy Hradec Králové a Trutnov.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Ve hře bude postup do závěrečného turnaje Final Four. „Lvice“ i Lokomotiva sehrají svoje zápasy ve středu, výhodu domácího prostředí ovšem bude mít pouze Trutnov. Celek od Krkonoš od 18.30 hod. přivítá favorizované soupeřky z Nymburka, aktuálně druhý tým ŽBL.

Snadné sousto rozhodně nečeká ani na Hradec. Ten vycestuje do Brna, kde od 18 hodin vyrukuje na tamní Žabiny. Podaří se východočeským družstvům proklouznout do Final Four?