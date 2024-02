/FOTO/ Organizace bojových sportů Clash of the Stars nabídla v pořadí již sedmý díl, který se nesl v duchu sedmi hříchů. Galavečer hostila v elektrizující atmosféře zaplněná Sportovní hala Fortuna v pražských Holešovicích. Nadšení fanoušci viděli celkem 14 zápasů. Byli mezi nimi i Pavel Špičák a Stanislav Jurička z Královéhradecka, kteří si užívali zajímavé boje přímo u klece.

Turnaje Clash of the Stars nabírají u fanoušků na oblibě. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Tolik očekávaný zápas večera v boxu mezi televizním magnátem a majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem a Alešem „Psychopatem“ Bejrem skončil předčasně diskvalifikací druhého jmenovaného kvůli nečistým úderům.

„Skvělý galavečer Clashe má pachuť z hlavního duelu. Nikdo nechápe, proč to Bejr udělal. Dá se říct, že celá hala čekala jen na tento zápas a ten pak skončil diskvalifikací,“ pronesl trochu zklamaně fanoušek Pavel Špičák, jenž si ale další zápolení náramně užil.

CLASH OF THE STARS

Jde o organizaci bojových sportů (hlavně MMA, dále box, kickbox, thajský box, sumo atd.), která vznikla v červnu 2021 a zaměřuje se na bizarní zápasy influencerů i jiných celebrit v kleci.

Kdo další se v kleci představil a jak dopadly ostatní zápasy? Tím prvním byl souboj o největšího českého vikinga, kdy v rychlé přestřelce ran Michal „Psychomichal“ Peštuka zvítězil nad Filipem Procházkou. V souboji dvou mladých tiktokerů Daniel „Justbekis“ Bek porazil Aleše „Alekyho“ Gottwalda.

Jan Rybka si poradil s Lukášem Bartošem, když „Krále Pabla“ dostal na zem a rychlými údery si došel pro TKO. V bitvě plné faulů Ladislav „Kukisman“ Gal vyhrál na body nad Ondřejem „Klukem s kamením“ Untermüllerem na body. Nejznámější český policista Petr „Maniac Cop“ Reif prohrál stejným způsobem s muzikantem Elmem Moravcem.

Pikantní měl být střet dvou pornohereček Nikoly Lauberové s Drahomírou „Lady Dee“ Jůzovou, ovšem Lauberová se zřejmě zalekla a vůbec nenastoupila. Její náhradnice Eliška Kovaříková pak jasně na body nestačila na herečku z filmů pro dospělé.

Ve sportovně nejhezčím mači večera vyhrál motivovaný influencer Alex Zach nad tiktokerem Danem Bayerem ve druhém kole na škrcení. Třicet vteřin stačilo, aby David „Čonny“ Čonka uspěl nad Jakubem Krokou v souboji dvou tiktokerů.

Za písničky od Jarky Nohavici Tři čuníci nastoupil do klece, kam sotva došel, nejtěžší zápasník Ondřej „Gappa“ Bihary (kolem 250 kg). Proto v sumo zápase Bertík Girga pohodlně zvítězil. V kleci se představila také přítelkyně promotéra Clashe Tomáše Le Syho Denisa Ryndová. Ta zvítězila ve 2. kole na technické KO nad Petrou „Inked Dory“ Úradničkovou.

Zakladatel organizace Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy.Zdroj: Ivo Handzel, Clash of the Stars

Duelem profi MMA zápasníka proti amatérskému by se dal nazvat střet Václava „Baby Jagy“ Mikuláška s Patrikem „Žralokem“ Hüblerem. Rozdíl mezi oběma byl velký, Mikulášek si s Hüblerem doslova hrál a ukončil ho na konci 3. kola technickým KO.

Kontroverzní influencer Tadeáš „gangstaboy“ Veselý byl napaden fanoušky při nástupu do klece a tak se jeho boj proti Miroslavu „Fayne“ Lonerovi nekonal. Rychlou výhru si v souboji dvou influencerek připsala Dominika „Mína“ Elisherová, jež si poradila s Ladou „Laduškou“ Kašparovou.

„Po sportovní stránce zaujal nejvíc zápas mezi Zachem a Bayerem. Překvapením večera byla určitě výhra Kukismana nad Klukem s kamením a výhra v sumo zápase Bertíka nad Gappou, který měl už jen problém se svými 250 kilogramy dojít do klece. Rostoucí popularitu organizace Clash of the Stars jsme viděli na hvězdných hostech, kterými byli například fotbalista Tomáš Řepka, MMA bijec Karlos Vémola, fitness trenér Jakub Enžl, zpěvačka Dominika Myslivcová a další,“ zhodnotil galavečer Pavel Špičák.

Karlos Vémola Clash of the StarsZdroj: Herminapress