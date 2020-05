Dva závody v Chorvatsku stihli na začátku března absolvovat silniční cyklisté Elkov Kasper. Takový byl start do sezony v podání jezdců královéhradecké stáje.

Závody se již delší čas nejen cyklistů královéhradecké stáje Elkov Kasper netýkají. Cyklisté si ještě minimálně měsíc musejí vystačit pouze s individuálním či skupinovým tréninkem. | Foto: Jan Brychta

Dalo by se říct, že se jednalo o klasický každoroční vstup elitní české formacedo ostrého závodění. To sice ano, jenže na to už další podniky nenavázaly. Přišla totiž závodní stopka, kterou nikdo nemohl čekat!