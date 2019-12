Pouze jednou ročně mají možnost fanoušci v České republice nebo na Slovensku vidět v jednom pelotonu největší cyklistické hvězdy obou zemí. Trojnásobný mistr světa Peter Sagan, jezdci elitních týmů World Tour Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar, Petr Vakoč či Jan Hirt budou moct v roce 2020 opět bojovat o dresy národních šampionů na společném mistrovství v silniční cyklistice, které bude ve dnech 18. až 21. června v Opočně.

Kromě těchto hvězd zamíří pod Orlické hory téměř čtyři sta dalších cyklistů a cyklistek z obou zemí. Pro některé to bude generálka na Tour de France a další významné závody, pro jiné půjde o první vrchol sezony. V okolí Opočna se ovšem bude také bojovat o nominaci na olympijské hry v Tokiu. Česká republika má pro závod pod horou Fudži zajištěna tři místa pro muže a jedno pro ženy. Slovensko má dvě místa pro muže.

Program

Čtvrtek 18. června: časovky kat. juniorky, junioři, ženy Elite, muži U23, muži Elite.

Pátek 19. června: dětské závody a doprovodný program.

Sobota 20. června: silniční závod ženy Elite a junioři.

Neděle 21. června: silniční závod muži Elite.

„V posledních letech se společné šampionáty pořádají v cyklisticky silných regionech. Žiar nad Hronom, Plzeň i Trnava jsou úzce spjaty s cyklistikou. Právě tam vyrostly největší hvězdy našeho sportu a tam také působí velké kluby. Těší nás, že tentokrát přišli s myšlenkou uspořádat šampionát organizátoři z Královéhradeckého kraje. Právě tam sídlí nejúspěšnější český tým posledních let Elkov Kasper. Účast závodníků jako Peter Sagan či Roman Kreuziger určitě potěší fanoušky,“ řekl Petr Marek, prezident Českého svazu cyklistiky.

V minulosti se právě pod Orlickými horami uskutečnilo několik cyklistických závodů, včetně podniků, zařazených do kalendáře UCI, ale také závody o body do Českého poháru. Do Opočna už v minulosti zavítaly pelotony Závodu míru a v nedávné době známá East Bohemia Tour.

Oficiální web šampionátu: www.opocno2020.cz.