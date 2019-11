Druhý nejlepší kontinentální zástupce v Europe Tour, to je bilance uplynulé sezony v podání nejúspěšnějšího domácího cyklistického týmu. Pod hlavičkou Elkov Author se hradecká sestava představila letos naposledy, cenné úspěchy hodlá sbírat i pod novým názvem Elkov Kasper.

Rok 2019 byl v podání českého týmu, jenž má dlouhodobou základnu v Hradci, mimořádně úspěšný. Na společném mistrovství Česka a Slovenska získal František Sisr titul českého šampiona v silničním závodě a časovku ovládl Jana Bárta. Ten k tomu přidal bronz z Evropských her v Minsku (časovka).

Výčet úspěchů zahrnuje také 9 vítězství v UCI závodech, z nichž 7 vybojoval elitní spurtér Alois Kaňkovský (kvůli zranění a operaci neabsolvoval kompletní program) i triumf Dominika Neumana v Českém poháru.

Na MS v anglickém Harrogate startovala trojice jezdců – František Sisr a Jan Bárta (33. v časovce) v kat. Elite, Jakub Otruba dojel v silničním závodě do 23 let na 38. pozici, v individuální časovce této kategorie byl o 4 místa výše. V pořadí World Tour skončil tým na celkové 40. pozici, v pořadí Europe Tour mu patřilo 20. místo (druhá nejlepší mezi kontinentálními týmy).

Do sezony 2020 tým nastoupí s několika novinkami. Tou zásadní je změna názvu. Po 12 letech z něj zmizí značka Author, byť tým bude na kolech uvedeného výrobce jezdit i nadále, ale pod novým názvem Elkov Kasper.

„Sport podporujeme dlouho hlavně regionálně, většinou to bylo na Trutnovsku, ale v posledních letech pravidelně podporujeme i hradecký tým. K cyklistice mám vřelý vztah, zamlada jsem ji dělal, takže v tom je i trocha nostalgie, jelikož jsem na ni víc než 30 let kvůli podnikání neměl čas. Před dvěma lety, kdy jsme se sportovním ředitelem týmu Vladimírem Vávrou jeli cyklomaraton, jsem si uvědomil, že se jednalo o můj první závod po 40 letech,“ říká Rudolf Kasper, zakladatel společnosti. Právě osoba manažera Vávry ho přiměla ke spolupráci. „Známe se velice dobře, byli jsme nejen soupeři, taky jsme se kamarádili, jezdili na soustředění a trávili spolu hodně času. Považuji ho za profesionála v oboru. Poznal jsem i Otu Fialu, jehož uznávám jako trenéra. Rozhodl jsem se, že je podpořím, jelikož dělají české cyklistice dobré jméno,“ dodává Kasper.

Na prvním místě v názvu zůstává společnost Elkov. „Máme před sebou 4. společnou sezonu, kterou vyhlížíme s velkým napětím. V posledních letech zaznamenal tým kvalitní výsledky a pro příští sezonu má před sebou další velkou výzvu, kterou je start na olympijských hrách,“ netají Michal Vodička, majitel společnosti Elkov Elektro.

Pod názvem Elkov Kasper nastoupí tým do nové sezony 2020 v 10členné formaci. Devět jezdců zůstává stejných – Jan Bárta, Alois Kaňkovský, Karel Hník, František Sisr, Michal Schlegel, Michael Kukrle, Dominik Neumann, Jakub Otruba a Matěj Zahálka. Desátého Matěje Štibingra, který ukončil závodní činnost, nahradil 23letý Adam Ťoupalík, jehož zatím nejlepším výsledkem je primát v etapě závodu kategorie HC Arctic Race of Norway.

„Měl by být posilou vrchařů. Není to spurtér, ale v těžších kopcovitých závodech bude platným členem,“ řeklo nové akvizici trenér Otakar Fiala. „Žádného lídra určeného nemáme, opět budeme vybírat závod od závodu podle aktuální formy jednotlivců a profilu trati. I pro nadcházející sezonu bychom měli mít silný tým. Věřím, že se znovu dostaneme do TOP 3 kontinentálních týmů, abychom si v rámci plánu sezony mohli vybírat ze závodů.“

Hlavní cíl je jasný – start pod olympijskými kruhy v Tokiu 2020. „Samozřejmě nás láká obhajoba titulů mistrů ČR i další vítězství v UCI závodech, kterými bychom potvrdili dominantní postavení na domácí scéně a silnou pozici v rámci kontinentálních týmů, ale olympiáda je prioritou. Největší šance má z našich jezdců určitě Jan Bárta v časovce,“ netají šéf stáje Vladimír Vávra.

Elkov Kasper má za sebou první společné setkání na domácí půdě v Hradci, následně se v druhé půlce listopadu přesune na soustředění do španělského Calpe, kde budou čeští cyklisté najíždět první objemy po zasloužené dovolené. (mž, pt)