Tenistka z Hradce Králové Kateřina Siniaková potvrzuje, že v ženské čtyřhře patří jednoznačně mezi nejlepší hráčky na světě. Po triumfu na French Open s Cori Gauffouvou prožívá úspěšné tažení i v All England Clubu. Ve středu večer se spoluhráčkou Taylor Townsendovou přehrály ve čtvrtfinále pár Ostapenková, Kičenoková jasně 6:1, 6:3.

„Zápas jsme s Taylor zvládly skvěle, asi to byl náš nejlepší výkon. Dařilo se nám hrát to, co jsme chtěly. Dělaly jsme málo chyb a donutily jsme soupeřky chybovat,“ pochvalovala si osmadvacetiletá Češka.

V semifinále čeká na česko-americký pár složitý oříšek. Proti budou stát nasazené jedničky Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Elise Mertensovou z Belgie. „Bude to těžké, soupeřky budou favoritky. Ale my můžeme předvést super výkon a vyhrát,“ věří Siniaková. Duel se bude hrát v pátek.