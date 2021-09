Před třemi lety jste přijela domů s trofejí z Fed Cupu a netajila se tím, že chcete kromě deblu ovládnout i singlový žebříček. Je to stále cíl? A to i s ohledem na to, že jste získala tu nejcennější olympijskou medaili?

Olympijská medaile je fajn a nikdo už mi ji nevezme, ale být jedničkou i v singlu je stále moje priorita a budu ráda, když se mi to podaří.

Jak jste vnímala to, že se olympiáda o rok posunula?

Pro nikoho to nebylo příjemné období, ale na stranu druhou nám to velmi pomohlo. Kdyby se hrálo vloni, tak nebylo vůbec jisté, zda se vůbec kvalifikujeme. Odložení nám tak hrálo do karet a jsem ráda, že to nakonec vyšlo tak, jak to vyšlo.

Nebylo vám líto, že jste se v rodném městě, popřípadě na Olympijském festivalu, nemohla ukázat s medailí ještě v té euforii po olympiádě a místo toho jste musela absolvovat US Open?

Myslím si, že ta euforie nikdy neopadne. Na druhou stranu je trošku škoda, že jsem nemohla navštívit Olympijský festival, kde byla tak skvělá nálada. Ale radši bych měla tu olympijskou medaili a nestihla to, než obráceně. A medaili mi už nikdo nevezme.

Tři roky po triumfu ve Fed Cupu se Kateřina Siniaková přijela do rodného Hradce pochlubit i s olympijskou medailí.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

Už jste si stačila uvědomit, co jste v Tokiu dokázala?

Ještě mi to pořádně nedošlo. Kvůli mému nabitému programu na to ještě nebyl čas. Asi mi to vše pořádně dojde až po sezóně. Teď jsem však velmi ráda, že jsem v Čechách a rodném Hradci.

Měla jste teď vlastně čas na odpočinek?

Jsem v Hradci pár dní, ale zase budu muset odjet do Prahy a také se chystat na turnaj v Ostravě.

Byl Hradec tou první volbou, kam se přijedete s medailí pochlubit?

Ano. Jsem tu moc ráda. Jsem Hradečačka a jsem tu doma.

A už máte místo na polici, kam medaili umístíte?

To ještě nemám, nebyl na to čas.