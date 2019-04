Extraliga jih o udržení – 1. kolo: Bludný šípy XXL Hradec Králové – Čertovi švagři Hradec Králové 7:11, Vlčáci 2011 Štít – Zippo team Štít 10:9, Notorklub Sopotnice – Rebelové Myštěves 10:8.

2. kolo: Čertovi švagři HK – Rebelové Myštěves 7:11, Zippo team Štít – Notorklub Sopotnice 6:12, Bludný šípy XXL HK – Vlčáci 2011 Štít 14:4.

3. kolo: Vlčáci 2011 Štít – Čertovi švagři HK 7:11, Rebelové Myštěves – Zippo team Štít 8:10, Notorklub Sopotnice – Bludný šípy XXL HK 4:14.

4. kolo: Čertovi švagři HK – Zippo team Štít 4:14, Vlčáci 2011 Štít – Notorklub Sopotnice 7:11, Bludný šípy XXL HK – Rebelové Myštěves 8:10.

Extraliga o titul – 2. kolo: The Badgers Kostelec nad Orlicí – Prima Plus Česká Skalice 6:12, Pivaři Habřina – Kobry Trutnov 10:8, Sharks HK – Černý Sup Starý Rokytník 7:11, Truhles HK – Fekobe Pilníkov 10:8.

3. kolo: Černý Sup Starý Rokytník – Pivaři Habřina 7:11, Fekobe Pilníkov – Sharks HK 11:7, Kobry Trutnov – The Badgers Kostelec nad Orlicí 10:9, Prima Plus Česká Skalice – Truhles HK 12:6.

4. kolo: Černý Sup St. Rokytník – Truhles HK 9:10, Fekobe Pilníkov – The Badgers Kostelec n. O. 10:8, Kobry Trutnov – Sharks HK 8:10, Prima Plus Č. Skalice – Pivaři Habřina 10:8.

I. liga – 21. kolo: Odpadlíci Neznášov – Sokolí péra HK 6:12, Havana Club HK – Ill Niňo HK 12:6, Bumbálka Rusek – H-Club Smiřice 11:7, Darters Pod strání HK – ŠK Běleč nad Orlicí C 7:11, Löwen HK – Ferbek HK 6:12, Marvin HK – Comeback Máslojedy 10:8, Republika Březhrad – Úletáři HK 7:11, Rychtáři Nové Město nad Cidlinou – Kocouři HK 7:11.

22. kolo: Comeback Máslojedy – Löwen HK 18:0, Sokolí péra HK – Darters Pod strání HK 14:4, H-Club Smiřice – Republika Březhrad 5:13, Ill Niňo HK – Rychtáři Nové Město nad Cidlinou 12:6, Ferbek HK – Odpadlíci Neznášov 15:3, Kocouři HK – Bumbálka Rusek 4:14, ŠK Běleč nad Orlicí C – Havana Club HK 5:13.

23. kolo: Havana Club HK – Sokolí péra HK 13:5, Bumbálka Rusek – Ill Niňo HK 14:4, Darters Pod strání HK – Ferbek HK 7:11, Marvin HK – H-Club Smiřice 12:6, Republika Březhrad – Kocouři HK 13:5, Rychtáři Nové Město nad Cidlinou – ŠK Běleč nad Orlicí C 10:9, Úletáři HK – Comeback Máslojedy 9:10.

24. kolo: Comeback Máslojedy – Odpadlíci Neznášov 13:5, Sokolí péra HK – Rychtáři Nové Město nad Cidlinou 15:3, H-Club Smiřice – Úletáři HK 5:13, Ill Niňo HK – Republika Březhrad 6:12, Ferbek HK – Havana Club HK 6:12, Kocouři HK – Marvin HK 4:14, ŠK Běleč nad Orlicí C – Bumbálka Rusek 8:10. (vb)