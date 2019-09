Extraliga jih: Pivaři Habřina – Čertovi švagři Hradec Králové 16:2, Rebelové Myštěves – Zippo team Štít 10:9, Sharks Hradec Králové – Notorklub Sopotnice 6:12, Truhles Hradec Králové – Bludný šípy XXL Hradec Kr. 6:12.

I. liga: H-Club Smiřice – Republika Březhrad 6:12, Havana Club Hradec Králové – Black Sheep Hradec Králové 5:13, Ferbek HK – Ill Niňo HK 10:9, Kocouři HK – Lišťáci HK 11:7, Odpadlíci Neznášov – Sokolí péra HK 12:6.

II. liga: Bombarďáci Želí – DC Sniper Librantice 8:10, Rebelové D. Přím – Rychtáři N. Město 9:10, Soptíci HK – Löwen HK 8:10.

III. liga A: Bazinga Hradec Králové – ŠK Neškrtnemsi Hradec Králové 6:12, Emírovci Pohřebačka – Tygři z Neznášova B 13:5, Omnirecord Hradec Králové – Devils HK 6:12, ŠK Běleč nad Orlicí B – Biřička HK 4:14, Raci Račice – Harpuny HK 10:8.

III. liga B: Pod strání Hradec Králové B – Buď A.L.F. Roudnice 7:11, Rošťáci z Probluze – Rebelové Dolní Přím B 5:13, U Huberta Hradec Králové – Těsně vedle HK 8:10.

Divize B: Brutální Nikita HK – New Maschine HK 8:10, Metro HK – Honáci Bělečko 7:11, Rychtářka Věkoše – ŠK Běleč n. Orlicí D 10:8, Punde TO HK – Vrtule XXL HK 9:10.

Divize C: Vlčáci HK – Plavci od Hrušky HK 18:0, Pětkaři z Libišan – The Sharks HK 11:7, Praskačka – Pinďové Štít 9:10, U Huberta HK C – Vemena HK 6:12. (vb)