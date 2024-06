Na začátku června se v Králíkách u Nového Bydžova uskutečnil první ze dvou mistrovských víkendů. V místním kulturním domě se odehrálo mistrovství České republiky družstev Unie šipkových organizací. A to v kategoriích B, C a ženy.

Mistři ČR v kategorii B hráči velkosvatoňovického Puškvorce. | Foto: oficiální web Unie šipkových organizací

Pilotní soutěží víkendu byl mistrovský turnaj ženských družstev, ve kterém měl severní region kraje dvojí zastoupení. Úpické Fčely i Medvědice z Velkého Třebešova si od samého startu šampionátu vedly znamenitě, když bez ztráty bodu ovládly své základní skupiny.

Pravda, Fčely s notnou dávkou štěstí, protože své protivnice udolaly po těsných výsledcích 6:4 a dvakrát 6:5, naproti tomu Medvědice zapsaly skóre 6:1 a dvakrát 6:4. V následné vyřazovací části se po úspěšném osmi i čtvrtfinále v podání obou týmů štěstí opět usmálo na Fčely, které výsledkem 6:4 dokázaly vybojovat i postup ze semifinále. To Medvědice ve stejné fázi nestačily na Lvice z Hamrů, kterým podlehly 1:6. Právě moravské šelmy rozcupovaly obě naše mužstva, protože ve finále si výsledkem 6:2 smlsly i na Fčelách.

Vicemistryně ČR Fčely TrutnovZdroj: oficiální web Unie šipkových organizací

Jak Medvědice tak Fčely prohrály na šampionátu jediné střetnutí. Pro Medvědice to znamenalo obhajobu bronzových medailí z minulého šampionátu, což je úžasný počin, Fčely vylétly z loňské páté příčky na druhou. Sečteno a podtrženo - sever Královéhradecka aktuálně má první i druhé vicemistryně České republiky - bravo dámy!

Velkosvatoňovická partička z Puškvorce urvala béčkový titul

Na sobotní béčkový šampionát se vypravila družstva Piráti Paluba Dvůr Králové a Puškvorec Velké Svatoňovice. Obě dokázala projít sítem základních skupin, když královédvorští postupovali z třetího a vekosvatoňovičtí suverénně z prvního místa tabulky. Piráti však své putováni ukončili záhy, po prohraném předkole play off 2:5 s No comment Hradec Králové a domů odjeli s třináctým místem.

To Puškvorec, který díky prvenství ve skupině putoval přímo do osmifinále, ve spanilé jízdě pokračoval. Nejprve se za Piráty mstil výhrou 5:3 nad No comment, poté po stejném výsledku poslal domů kolínské Čerty, aby v semifinále zvládl svoji nejvyrovnanější bitvu dne 5:4 s Darts Shooters Hospříz. Právě Hospříz byla žhavým kandidátem na zisk titulu, protože na své soupisce měla jména, která v minulosti pravidelně hrála i národní Superligu (dokonce ji i několikrát vyhrála)! Velké vítězství velkosvatoňovické borce ještě více nakoplo, což vyústilo v jasnou finálovou výhru 5:2 nad mosteckým Metro Darts Pubem.

Poprvé v historii českých šampionátů hraných po kategoriích, která se píše od roku 2011, se na béčkovém stupni nejvyšším objevuje tým ze severu Královéhradecka. Až do této soboty bylo maximem třetí místo, které uhrály celky Námořníci Dvůr Králové v roce 2013, Lucky Darts Jičín B v 2014, respektive Fekobe Pilníkov v 2018. Proto je otázkou, jaké to asi muselo býti, když se puškvorákům vyplavovaly endorfiny štěstí po slovech moderátora ceremoniálu mistrovství: "Mistrem České republiky kategorie B roku 2024 se stává Puškvorec Velké Svatoňovice". S odpovědí na ní si jistojistě každý poradí. Závěrem - bravo pánové!

Se smutkem se z MČR kategorie C vrací Radechová i Prosečná

Nedělní program šampionátu nabídl souboje v kategorii C, kde naši oblast reprezentovaly nejlepší týmy uplynulé sezóny této ligové úrovně jmenovitě UDH Horní Radechová a Továrna Prosečné. Želbohu nešťastné to představení bylo pro oba, když ani jeden nedokázal projít sítem základních skupin. Ba co více, obě mužstva skončila ve své skupině bez bodového zápisu.

Radechová své duely prohrála postupně 4:5, 2:7 a 4:5, Prosečná 4:5, 3:6 a 3:6. Chybělo málo - stačilo, aby alespoň jeden z výsledků 4:5 skončil opačně - a byl by z toho postup do play off. Nicméně se tak nestalo a proto jejich vystoupení končí zklamáním. Ambice jistě měli především radechovští, kterým před měsícem těsně unikla medaile v národním finále Ligového poháru, kde obsadili krásnou pátou příčku.

Šampionát pokračuje až o předposledním červnovém víkendu

Druhý mistrovský víkend je na programu na stejném místě ve dnech 22. a 23. června a zasáhnou do něj mužstva 40+ Trutnov v kategorii Elite (Superliga) a Bar Zámeček Hostinné v kategorii D. V elitní společnosti se trutnovská 40 bude snažit minimálně navázat na stříbro z posledních dvou šampionátů. (VOn)

VÝTAH Z VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

MČR DRUŽSTEV ŽEN

1. Lvice Hamry

2. Fčely Úpice

3. Medvědice Velký Třebešov

3. Pink Stars Jirkov

MČR DRUŽSTEV KATEGORIE B

1. Puškvorec Velké Svatoňovice

2. Metro Darts Pub Most

3. Darts Shooters Hospříz

3. U Havlů Ostré Hroty Revival Třebenice

13. Piráti Paluba Dvůr Králové

MČR DRUŽSTEV KATEGORIE C

1. Rafanda Kaplice

2. Maniac Darts Rakovník B

3. Králové Šumavy Sušice

3. Moravia Frýdek Místek

31. UDH Horní Radechová

31. Továrna Prosečné