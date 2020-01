Extraliga – 15. kolo: Čertovi švagři Hradec Králové – Zippo team Štít 5:13, Bludný šípy XXL Hradec Králové – Rebelové Myštěves 7:11, Notorklub Sopotnice – Bumbálka Hradec Králové 11:7, Pivaři Habřina – The Badgers Kostelec nad Orlicí 7:11, Sharks Hradec Králové – Truhles Hradec Králové 9:10.

I. liga – 15. kolo: Comeback Máslojedy – Úletáři Hradec Králové 14:4, Vlčáci 2011 Štít – Republika Březhrad 11:7, Dobřeňáci Dobřenice – Ferbek Hradec Králové 8:10, H-Club Smiřice – Sokolí péra Hradec Králové 12:6, Ill Niňo Hradec Králové – Marvin Hradec Králové 6:12, Kocouři Hradec Králové – Black Sheep Hradec Králové 4:14, Odpadlíci Neznášov – Havana Club Hradec Králové 6:12.

II. liga – 15. kolo: Pavouci Hradec Král. – Löwen Hradec Král. 14:4, pod Vodníci Hradec Král. – DC Sniper Librantice 8:10, Rumídci Roudnice – Soptíci Hradec Král. 10:9, Rychlá Rota Hradec Král. – The Immortals Hradec Král. 12:6, Bombarďáci Želí – DC No Score Kosice 10:9, Rebelové Dolní Přím – Mimikry Hradec Král. 7:11, Severní vítr Hradec Král. – Rychtáři Nové Město nad Cidlinou 15:3.

III. liga A – 15. kolo: Orličtí Rytíři Hradec Králové – Tygři z Neznášova B 5:13, Union Stars Hradec Králové – ŠK Neškrtnemsi Hradec Králové 7:11, Emírovci Pohřebačka – Devils Hradec Král. 10:8, HSK U Marťase Hradec Král. – Harpuny Hradec Král. 7:11, Omnirecord Hradec Král. – Bazinga Hradec Král. 9:10, Sport Bar Smiřice – ŠK Běleč nad Orlicí B 10:9.

III. liga B – 15. kolo: No comment Hradec Králové – Hrobaři Hradec Králové 10:8, Sršni Nový Bydžov – Rebelové Dolní Přím B 10:8, Těsně vedle Hradec Králové – Medvědi Hradec Králové 4:14, Pod strání Hradec Králové B – South Park Cows Hradec Králové 5:13, Rošťáci z Probluze – NK Harakiri Hradec Králové 11:7, Řepy Hradec Králové – Chudeřičtí Mimoni 8:10, Rebelové Myštěves B – Buď A.L.F. Roudnice 15:3.

Divize A – 15. kolo: Andělé z Prorocka Hradec Králové – Piráti Gobi Hradec Králové 13:5, Hrádek Boys – Rebelové Myštěves C 5:13, SPŠ Stračov – Marťánci Hradec Králové 11:7, U Huberta Pohřebačka D – Stolinka Nový Bydžov 6:12, Žoldnéři Hradec Králové – Rising Stars Hradec Králové 12:6.

Divize B – 15. kolo: ŠK Běleč nad Orlicí A – Závisláci z Kulturáku Černožice 10:9, Metro Hradec Králové – Haluzáci Hradec Králové 10:8, New Maschine Hradec Králové – Vrtule XXL Hradec Král. 10:9, ŠK Běleč nad Orlicí D – Brutální Nikita Hradec Král. 3:15, Tygři z Neznášova C – Happy Hippos Hradec Král. 8:10, Votroci Hradec Králové – Honáci Bělečko 6:12.

Divize C – 12. kolo: Pinďové Štít – U Huberta Hradec Králové C 9:10. 15. kolo: Repre Březhrad – Pinďové Štít 10:9, Smečka od Dvořáků Hradec Králové – The Sharks Hradec Králové 15:3, Vemena Hradec Králové – Rakeťáci Hradec Králové 13:5, Barracuda Hradec Králové – Bombarďáci Želí B 15:3, Praskačka – Vlčáci Hradec Králové 10:8. (vb, re)