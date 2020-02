Extraliga – 18. kolo: Bumbálka HK – Pivaři Habřina 3:15, Notorklub Sopotnice – Bludný šípy XXL HK 13:5, Rebelové Myštěves – The Badgers Kostelec n. O. 7:11, Truhles HK – Čertovi švagři HK 13:5, Zippo team Štít – Sharks HK 5:13.

Poznámka: Extraliga má za sebou základní část soutěže. Nyní se čtyři nejlepší družstva (1. Notorklub Sopotnice, 2. The Badgers Kostelec n. O., 3. Rebelové Myštěves, 4. Pivaři Habřina) poměří se čtyřmi týmy severní části kraje (Trutnovsko) o extraligový titul.

I. liga – 18. kolo: Comeback Máslojedy – Ill Niňo HK 14:4, H-Club Smiřice – Úletáři HK 6:12, Havana Club HK – Sokolí péra HK 12:6, Vlčáci 2011 Štít – Dobřeňáci Dobřenice 10:9. 19. kolo: Comeback Máslojedy – Ferbek HK 10:9, Sokolí péra HK – Black Sheep HK 8:10, Ill Niňo HK – Vlčáci 2011 Štít 4:14, Lišťáci HK – Havana Club HK 7:11, Marvin HK – H-Club Smiřice 10:8, Úletáři HK – Kocouři HK 10:8.

II. liga – 18. kolo: Parta HIC Dobřenice – Löwen HK 12:6, Pavouci HK – Mimikry HK 12:6, pod Vodníci HK – Severní vítr HK 8:10, Rumídci Roudnice – DC No Score Kosice 12:6, Rychlá Rota HK – DC Sniper Librantice 7:11, Bombarďáci Želí – Rychtáři N. Město n. C. 9:10. 19. kolo: DC No Score Kosice – Soptíci HK 8:10, DC Sniper Librantice – Pavouci HK 8:10, Mimikry HK – Rumídci Roudnice 10:8, pod Vodníci HK – Parta HIC Dobřenice 7:11, Rychtáři N. Město n. C. – Rychlá Rota HK 6:12, Severní vítr HK – Rebelové D. Přím 15:3.

III. liga A – 18. kolo: Orličtí Rytíři HK – Sport Bar Smiřice 0:18, Bazinga HK – Devils HK 7:11, Emírovci Pohřebačka – Harpuny HK 11:7, HSK U Marťase HK – Biřička HK 8:10, ŠK Běleč nad Orlicí B – ŠK Neškrtnemsi HK 6:12, Raci Račice – Vikingové Zaloňov 3:15. 19. kolo: Devils HK – ŠK Neškrtnemsi HK 11:7, Harpuny HK – Union Stars HK 5:13, Vikingové Zaloňov – Emírovci Pohřebačka 13:5, Bubo HK – Bazinga HK 12:6, HSK U Marťase HK – ŠK Běleč n. O. B 14:4, Tygři z Neznášova B – Omnirecord HK 11:7, Biřička HK – Orličtí Rytíři HK 14:4.

III. liga B – 18. kolo: Medvědi HK – Hrobaři HK 11:7, NK Harakiri HK – Rebelové D. Přím B 8:10, South Park Cows HK – No comment HK 9:10, Pod strání HK B – Těsně vedle HK 7:11, Rošťáci z Probluze – Chudeřičtí Mimoni 7:11, Řepy HK – Buď A.L.F. Roudnice 11:7, U Huberta HK – Rebelové Myštěves B 11:7. 19. kolo: Rebelové D. Přím B – Hrobaři HK 13:5, Těsně vedle HK – Řepy HK 10:8, Chudeřičtí Mimoni – NK Harakiri HK 11:7, South Park Cows HK – Rošťáci z Probluze 13:5, U Huberta HK – Medvědi HK 10:9, Rebelové Myštěves B – Pod strání HK B 18:0.

Divize A – 18. kolo: Andělé z Prorocka HK – Klucy HK 10:9, d´Arts Obědovice – Stolinka N. Bydžov 9:10, Marťánci HK – Piráti Gobi HK 7:11, SPŠ Stračov – Rising Stars HK 11:7, U Huberta Pohřebačka D – Hrádek Boys 5:13, Žoldnéři HK – St. Bydžov 10:8. 19. kolo: Hrádek – Žoldnéři HK 6:12, Klucy HK – Obědovice 8:10, Rising Stars HK – Marťánci HK 8:10, St. Bydžov – Andělé z Prorocka HK 10:8, Stolinka N. Bydžov – Stračov 10:8.

Divize B – 18. kolo: ŠK Běleč n. O. A – Honáci Bělečko 5:13, Brutální Nikita HK – Haluzáci HK 8:10, Rychtářka Věkoše – New Maschine HK 7:11, Votroci HK – Vrtule XXL HK 5:13, Punde TO HK – ŠK Běleč n. O. D 10:9, Závisláci z Kulturáku Černožice – Happy Hippos HK 6:12. 19. kolo: Honáci Bělečko – Závisláci z Kulturáku Černožice 6:12, New Maschine HK – Punde TO HK 10:9, Rychtářka Věkoše – Brutální Nikita HK 11:7, ŠK Běleč n. O. D – Votroci HK 11:7, Vrtule XXL HK – Tygři z Neznášova C 4:14.

Divize C – 18. kolo: Vlčáci HK – Pinďové Štít 16:2, Barracuda HK – The Sharks HK 15:3, Pětkaři z Libišan – Vemena HK 9:10, Praskačka – Bombarďáci Želí B 11:7, Rakeťáci HK – Plavci od Hrušky HK 18:0, U Huberta HK C – Smečka od Dvořáků HK 10:8. 19. kolo: Smečka od Dvořáků HK – Pětkaři z Libišan 7:11, Vemena HK – Barracuda HK 14:4, Bombarďáci Želí B – Vlčáci HK 4:14, U Huberta HK C – Rakeťáci HK 13:5. (vb)