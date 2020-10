Fantastický vstup. Pardubičtí bez trojice Vyoral, Svojanovský (oba rozehrávači) a Merešš nenechali tři minuty nenechali Nymburk skórovat. V šesté minutě vedli 14:6. Mist ale zmobilizoval síly a ještě do konce první čtvrtiny skóre otočil. Nicméně hosté se dvacet minut drželi.

„První půle byla z naší strany celkem dobrá,“ lakonicky konstatoval pardubický kouč Kenneth Scalabroni.

Jeho svěřenci se ale zapomněli v kabině. Favorit za čtyři minuty upletl šňůru 18:1 a pak už to šlo s Beksou jen z kopce. Třetí kvartál prohrála 7:31 a ani ve čtvrtém to nebylo o moc lepší.

„Ve druhém poločase jsme nehráli dobře v obraně ani v útoku. Domácí naopak hráli velmi dobře, trestali každou naší chybu a dostali se do rytmu. To je pak velice těžké tým kvalit Nymburka zastavit,“ lamentoval Scalabroni.

ERA Basketball Nymburk – BK JIP Pardubice 105:59 (19:16, 40:32 71:39). Body: Prewitt 16, Harding a Dalton po 15, Zimmerman 12, Hruban a Benda po 11, Kovář 10, Rupnik, Kříž a Tůma po 5 – Slanina 14, Svoboda a Dunans po 10, Švrdlík 6, Škranc a Tkadlec po 5, Kalný 3, Čejka, Heřman a Potoček po 2. Rozhodčí: Hrůša, Kurz, Kapaňa. Fauly: 12:18. Trestné hody: 15/11 – 11/6. Trojky: 14:3. Doskoky: 46:35. Hráno bez diváků. (zz)

Truchlohra nekončí

„Do prvního poločasu jsme šli opět s nějakou taktikou na obranné polovině. Tedy že budeme agresivní, budeme zahušťovat bednu a lítat s míčem, když se pohybuje. Bohužel to bylo tak, že míč letí do rohu na střelce a my se na něj díváme, místo toho, abychom tam šli. Opět to nebyla týmová obrana,“ řekl trenér Lukáš Pivoda na téma dvaapadesáti obdržených bodů za prvních dvacet minut.

„Ve druhém poločase jsme díky zóně snad poprvé v této sezoně začali komunikovat, hrát jako jeden tým a pomáhat si. Tam jsme Kolín zpomalili a dostali se na dostřel. Co však rozhodlo, byla naše naprostá nemohoucnost na trojkové čáře. My si šance vytvoříme, máme je, ale nedáme. K tomu padesát procent trestné hody a celkově nízká úspěšnost střelby. Přidali jsme osmnáct velmi stupidních ztrát, které soupeř potrestal dvacet body. To byly klíčové faktory,“ konstatoval Pivoda.

Dekstone Tuři Svitavy – Geosan Kolín 79:89 (17:24, 37:52, 60:64). Body: Welsch 19, Sehnal 19, Proleta 13, Svoboda 12, Marko 10, Johnson 4, Slezák 2 – Wallace 22, Jelínek 22, Skinner 18, Novotný 17, Číž 4, Mazič 2, Machač 2, Petráš 2. Rozhodčí: Matějek, Vondráček, Baudyš. Fauly: 21:18. Pět chyb: 40. Sehnal – 35. Jelínek. Trestné hody: 14/7 – 18/17. Trojky: 8:12. Doskoky: 43:41. Hráno bez diváků. (rh)

Nebylo co řešit

Úvodní čtvrtina byla ještě vyrovnaná (20:23). Od druhé desetiminutovky už však na palubovce kralovalo pouze družstvo ze Slezska, které postupně navyšovalo své vedení až na konečný dvaatřicetibodový rozdíl. Favorit dirigovaný výtečným rozehrávačem Jakubem Šiřinou ukázal, že právem dlouhodobě patří k tuzemské špičce.

Královští sokoli Hradec Králové – BK Opava 69:101 (20:23, 34:47, 46:76). Body: Šoula 13, Halada 12, Koloničný 9, Sedmák 9, Stamenkovič 7, Lošonský 6, Brožek 5, O. Peterka 5, Kantůrek 3 – Šiřina 27, Gniadek 18, Jurečka 18, Švandrlík 15, Slavík 11, Kvapil 5, Zbránek 3, Bukovjan 2, Robenek 2. Rozhodčí: Baloun, Nejezchleb, Linhart. Fauly: 15:17. Trestné hody: 10/6 – 15/11. Trojky: 7:14. Doskoky: 37:44. Hráno bez diváků.