Bravo. Florbalisté Hradce Králové potvrdili ve 22. kole první ligy, že mají na Bulldogs Brno recept. Favorizovaného protivníka porazili i podruhé v sezoně, tentokrát na domácí palubovce 7:6. Rozhodující branku vstřelil v 57. minutě Milan Sucharda a Východočeši jsou na osmém místě tabulky.

Sestřih zápasu FbC Respect Hradec Králové - Bulldogs Brno 7:6. | Video: FbC Respect Hradec Králové

Skalp vedoucího týmu, který kosí jednoho soupeře za druhým, se rozhodně neomrzí. „Určitě jsme spokojeni. Vyhráli jsme nad lídrem soutěže, takže super,“ říká hradecký trenér Tomáš Pokorný.

Ten se v mači proti celku z Brna mohl spolehnout na dvojici posil, které Hradec získal před vrcholem sezony. K aktivní kariéře se vrátil Marcel Lehký, jenž v minulosti nastupoval za Pardubice v Superlize. Střídavé starty ze střešovického Tatranu se podařilo domluvit pro Matěje Hejzlara.

„Díky novým příchodům jsme znovu trochu zamíchali se sestavou. Vypadá to nadějně a když vydržíme pracovat, můžeme se v tabulce posunout ještě výš,“ věří Pokorný. Třetím do party je Michael Souček, ten se zatím rozehrává za béčko v Divizi.

Skvělá koncovka

Zápas proti Bulldogs nabídl v první třetině zajímavou přestřelku. Do šaten odcházeli za stavu 4:3 spokojenější domácí. Po změně stran favorizovaný sok otočil skóre na svoji stranu a po čtyřiceti minutách vedl 5:4. A když ve 46. minutě poslal do dvoubrankového vedení Brňany Koláčný, vypadalo to s Hradcem bledě.

Tým ale ukázal charakter a po brankách Škeříka, Krejčího a Suchardy si dokráčel pro překvapivé, ale naprosto zasloužené vítězství. Prvoligového lídra skolil už podruhé v letošním ročníku. „Věci, které na ně máme, neprozradím, ale očividně fungují. Vyhovuje nám, že je to aktivní soupeř. Hraje rychle a intenzivně. Byl to pohledný zápas, diváky musel bavit,“ hodnotil Pokorný.

Stříbrná radost Hradce ve Švédsku: Kluci táhli za jeden provaz, říká Pokorný

Respect se výrazně přiblížil play off, kam postoupí deset nejlepších celků. „Emoce krotíme! Pro nás je důležité být do desátého místa a v první sezoně se vyhnout nepříjemným zápasům v play-out. Máme kvalitní kádr, který chce pracovat. Uvidíme, na co to dá,“ pokračuje Pokorný.

Hned v dalším kole čeká na florbalisty ze soutoku Labe a Orlice další těžký protivník. Východočeši se totiž představí v Teplicích proti Ústí nad Labem. „Čeká nás druhý tým tabulky – Ústí. Pojedeme tam odhodlaní a s pokorou. Věřím, že předvedeme dobrý výkon a odvezeme si body,“ uzavírá Pokorný.

FbC Respect Hradec Králové - Bulldogs Brno 7:6

Fakta - branky: 4. Koubek, 18. Gregor, 20. Lehký, 20. Kourek, 48. Škeřík, 51. Krejčí, 52. Sucharda – 5. Zukal, 6. Sedmera, 12. Vaverčák, 32. a 40. Mráz, 46. Koláčný. Rozhodčí: Baloun – Sommer. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 163. Zásahy brankářů: Šimeček 21 - Haltmar 18. Třetiny: 4:3, 0:2, 3:1.

Další výsledky 22. kola: Kanonýři Kladno - FbC Plzeň 9:2 (3:0, 1:0, 5:2), TJ Znojmo LAUFEN CZ - FBC Letka Toman Finance Group 3:8 (1:5, 1:1, 1:2), FBŠ Hummel Hattrick Brno - FBC Štíři Č. Budějovice 7:3 (2:0, 2:0, 3:3), FAT PIPE Start98 - DDQ Florbal Chomutov 3:5 (0:1, 3:2, 0:2), Goldea PANTHERS OTROKOVICE - Sokol Brno | EMKOCase Gullivers 7:1 (2:0, 4:0, 1:1).

TABULKA