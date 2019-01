Pizol–Bad Ragaz - Seriál Světového poháru v jízdě na skibobech měl na programu druhý díl, který se uskutečnil ve švýcarském středisku Pizo–Bad Ragaz.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Průběh sobotního obřího slalomu poznamenalo nepříznivé počasí. „Start byl kvůli mlze třikrát odložen. Trať byla měkká, na což doplatili rychlí závodníci. Do cíle nedojela ani jedna česká závodnice. V případě Housové to bylo naposledy před pěknou řádkou let. Mezi muži se na stupně vítězů probojoval pouze třetí Krejčí, který úvodní pohárový podnik vynechal,“ poznamenal k průběhu obřího slalomu reprezentační trenér Pavel Hlaváč st.

Nedělní Super–G se jel za úplně jiných podmínek. „Sníh byl umrzlý, trať členitá a náročná. S nástrahami se nejlépe vypořádali naši závodníci, kteří ve všech kategoriích vystoupili na nejvyšší stupeň,“ řekl spokojený reprezentační trenér.