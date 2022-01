Za normálních okolností by to byla velká sláva, jak si takové kulatiny zaslouží. Že však žijeme v době, kdy chod společnosti i sportu určuje především covid-19, musí být organizátoři ze Ski klubu Ústí nad Orlicí rádi, že 60. ročník legendárního Skiinterkriteria mohou vůbec uspořádat.

Však jen připomeňme, vloni museli svoji akci zrušit a veškeré přípravy přišly vniveč. Letos je jim osud nakloněn více, i tak si ale současná situace v zemi vyžádá nezbytná opatření.

Bez ceremoniálů

„V první řadě musíme bohužel omezit či zrušit doprovodné aktivity jako je slavnostní zahájení nebo losování čísel. Vyhlášení výsledků se uskuteční hned po dojezdu, na svahu budou vyznačeny zóny pro závodníky z jednotlivých zemí. To vše s cílem minimalizovat vzájemné kontakty. Snažíme se udělat maximum pro to, aby děti závodily v bezpečném prostředí,“ vysvětluje předseda organizačního výboru Luboš Bäuchel.

Nebýt pandemie a z ní plynoucích omezení, možná by účast mladých lyžařů lámala při jubileu rekordy. Takhle musí být organizátoři šťastní za každou zemi, která do Říček v Orlických horách vyslala svoje reprezentanty. „Je pravdou, že jsme si fandili více a věřili, že letos bude lépe. Nakonec svůj start potvrdilo patnáct zemí, což ve složité době musíme brát. Chybí alpské státy. ale to se vzhledem k tamním pravidlům asi dalo čekat,“ říká smířeně Bäuchel s tím, že na závodní sjezdovce se představí celkem 131 dětí. Mezi nimi i vyslanci domácího Ski klubu Ústí nad Orlicí.

Přihlášené státy na 60. ročníku:

Česko, Kazachstán, Belgie, Nizozemsko, Ukrajina, Litva,

Lotyšsko, Rusko, Rumunsko, Polsko, Severní Makedonie,

Estonsko, Slovinsko, Slovensko, Bělorusko

Mladí lyžaři budou jako obvykle bojovat o vítězné pocty ve dvou kategoriích – U14 a U16. „Středisko v Říčkách je po všech stránkách připraveno, sněhové podmínky jsou vynikající a těšíme se na zajímavé závody,“ řekl Bäuchel.

Dva dny na svazu

Program Skiinterkriteria je tradiční a nedošlo v něm k žádným změnám. V pátek před devátou hodinou dopoledni se do trati pustí první účastníci obřího slalomu a sobota je vyhrazena slalomu. Nad průběhem závodů bude mít dohled technický delegát Mezinárodní lyžařské federace Andreas Koch z Rakouska.

Přes veškeré potíže a starosti a přesto, že se předchozí ročník vůbec neuskutečnil, si pořadatelé udrželi podporu početné skupiny partnerů a sponzorů, kteří závod finančně podpořili a bez nichž by se akce takového rozsahu dala těžko realizovat. „Po ekonomické stránce máme šedesátý ročník pokrytý a zajištěný a chtěl bych všem poděkovat za to, že nám zůstali věrní. Přispělo nám celkem pětapadesát subjektů včetně Pardubického a Královéhradeckého kraje,“ ocenil předseda organizačního výboru.

Za zmínku stojí i to, že u příležitosti jubilejního ročníku Skiinterkriteria připravil ústecký klub výstavu mapující šedesátiletou historii tohoto závodu. Dochované archivní materiály uspořádané podle jednotlivých desetiletí si mohu zájemci prohlédnout v prostorách Malé scény v Ústí nad Orlicí do konce ledna.

„Určitě jsme si šedesátý ročník představovali v plné parádě, je škoda, jak moc nás okolnosti omezily, ale taková je realita. Hlavně, že se bude závodit,“ dodal Luboš Bäuchel.

Časový program:

Pátek 21. ledna

obří slalom

8:45: 1. kolo U14 a U16

12:00: 2. kolo U14 a U16

Sobota 22. ledna

slalom

8:45: 1. kolo U14 a U16

12:30: 2. kolo U14 a U16