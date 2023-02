Kooperativa NBL – 22. kolo

NH Ostrava - Královští sokoli Hradec Králové 83:68 (26:17, 53:37, 64:53). Body: Morgan 25, Mathon 19 (12 doskoků), Radukič 12 (13 doskoků), Majerčák 7, Belikov 6, Týml 5, P. Bohačík 3, Snopek 3, Svoboda 2, Šmíd 1 - Škranc 17, Solević 16, Šturanović 16 (15 doskoků), Prskalo 15, Goga 2, Vlček 2. Rozhodčí: Vošahlík, Kec, Karafiát. Trojky: 10:2. Trestné hody: 10/7 – 20/16. Doskoky: 49:34. Fauly: 19:15. Diváci: 1000.

Ohlasy z tábora Hradce

NH Ostrava (v bílém) - Královští sokoli Hradec Králové 83:68Zdroj: Ondřej KruťaLubomír Peterka, trenér: „Byly to dva rozdílné poločasy. V prvním jsme totálně zaspali, dostali jsme 53 bodů. Naše obrana neexistovala, nedokázali jsme si s ničím poradit, všechno jsme řešili špatně. Prohrávali jsme o šestnáct. Druhou půli jsme o bod vyhráli, to už jsme trošku našli svoji tvář, ale na domácí to nestačilo. Asi dvakrát jsme to stáhli na deset, blíž nás soupeř nepustil a zaslouženě zvítězil.“

Ondřej Peterka, pivot: „Neodehráli jsme vůbec dobrý zápas. V prvním poločase jsme strašně špatně bránili, Ostrava zakončovala zpod koše a z trojek, jak chtěla. Bylo to už o dvacet bodů, takže prakticky rozhodnuto. Po změně stran jsme se snažili zabrat, párkrát se nám povedlo soupeře ubránit a stáhnout to na deset, ale to bylo maximum. Od nás prostě špatné utkání, musíme daleko lépe bránit, v útoku si půjčit balon a hrát týmověji.“

Základní část KNBL - konečná tabulka

1. Brno 22 17 5 1928:1767 77.3

2. Nymburk 22 15 7 1928:1724 68.2

3. Děčín 22 14 8 1779:1722 63.6

4. Ústí nad Labem 22 14 8 1882:1790 63.6

5. Pardubice 22 13 9 1746:1607 59.1

6. Opava 22 12 10 1848:1777 54.5

7. Kolín 22 12 10 1811:1799 54.5

8. Ostrava 22 11 11 1814:1842 50.0

9. USK Praha 22 10 12 1747:1691 45.5

10. Slavia Praha 22 6 16 1653:1808 27.3

11. Hradec Král. 22 4 18 1518:1871 18.2

12. Olomoucko 22 4 18 1741:1997 18.2

Poznámka: Při shodné bilanci o konečném pořadí rozhodují vzájemné zápasy. Týmy na 1. až 8. místě budou hrát v nadstavbové skupině A1, celky na 9. až 12. místě čekají boje v nadstavbové skupině A2.