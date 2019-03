„Byl to hezký závod. Letos po dlouhé době vyšlo počasí a tak jelo za příjemného jarního počasí. I díky tomu se závodilo prakticky od startu. V 2. kole došlo k úniku dvojice jezdců, kteří si vytvořili náskok maximálně dvě a půl minuty, ale po celou dobu to kontroloval peloton. Únik tak vydržel pouze dva okruhy a začalo se znovu závodit,“ popsal průběh český cyklista.

Tempo závodu udával poté tým Bardiani, přesto se Kaňkovský před závěrečným spurtem dostal do výhodné pozice. „Před posledním kruháčem mi udělal dobrou pozici Dominik Neuman. Věděl jsem, že na to mám, tak jsem zabral. Byl to super spurt až do cíle, kdy se mi potvrdilo, že mám hned na začátku sezony skvěle připravené nohy.“

Pro Kaňkovského je vítězství v chorvatském Umagu jedním z cenných skalpů. „Tento závod byl pro mě vždycky peklo, na úvod roku je to tady vždycky hodně těžké. Navíc jsem porazil Andreu Guardiniho z Bardiani – CSF, který má za sebou několik sezon ve World Tour, včetně vítězství v etapě na Giro d’Italia.“