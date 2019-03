Ženská basketbalová liga si může odškrtnout základní část sezony 2018/2019. Hradecké „lvice“ ji zakončily v pátek večer na palubovce dlouhodobého tuzemského velikána USK Praha.

Konečná porážka rozdílem čtyřiatřiceti bodů 49:83 není až tak překvapivá, zato první poločas překvapivý rozhodně byl. Východočešky totiž držely favorita na uzdě a v závěru úvodní dvacetiminutovky šly dokonce do vedení. Poločas Pražanky přece jen vyhrály o dva body 33:31 a po změně stran už na hřišti dominovaly.

Svěřenkyně hostující trenérky Romany Ptáčkové se však nemají za co stydět, jejich výkon především v první půli byl povzbuzením do dalších bojů ať už v play off nejvyšší domácí soutěže či ve Final Four Českého poháru.

ZVVZ USK Praha – Sokol Nilfisk Hradec Králové 83:49 (19:12, 33:31, 57:40). Body: Kateřina Elhotová 16, Harrisonová 16, Thomasová 16 (10 doskoků), Karolína Elhotová 10, Romerová 6, Hanušová 5, Režanová 5, Vyoralová 5, Oblaková 2, V. Šípová 2 – Minarovičová 19, Effangová 11, Buraová 5, Kulichová 5, Matušková 4, Natabouová 3, Klaudová 2. Rozhodčí: Vávrová, Scholze, Záruba. Trojky: 6:7. Trestné hody: 15/7 – 13/10. Doskoky: 52:40. Fauly: 21:17. Diváci: 120.

Ženská liga - 22. kolo: Ostrava – Slovanka 100:56, KP Brno – Žabiny Brno 63:71, Slavia Praha – Nymburk 74:70.

1. USK Praha 20 20 0 2183:998 100

2. KP Brno 20 15 5 1488:1265 75.0

3. Žabiny Brno 20 14 6 1574:1313 70.0

4. Hradec Králové 20 13 7 1659:1338 65.0

5. Nymburk 20 13 7 1544:1359 65.0

6. Trutnov 20 12 8 1506:1518 60.0

7. Slavia Praha 20 9 11 1394:1503 45.0

8. Slovanka 20 6 14 1186:1539 30.0

9. Ostrava 20 5 15 1372:1729 25.0

10. Strakonice 19 1 18 1041:1637 5.30

11. Teamstore Brno 19 1 18 1076:1824 5.30

Sečteno a podtrženo: porážka v hlavním městě a výsledky konkurentů znamenají, že hradecké „lvice“ obsadily v tabulce po základní části ŽBL konečné páté místo.

Ve čtvrtfinále play off tak na ně čeká čtvrtý Nymburk. První zápas atraktivní a nejspíš vyrovnané série, která se bude hrát na tři vítězství, by měl být na programu ve středu 13. března na palubovce týmu ze středu Čech.

Ještě předtím Hradec čeká další vrchol sezony – finálový turnaj Českého poháru. Ten se odehraje o víkendu 9. a 10. března v Karlových Varech. „Lvice“ v semifinále čeká Slavia Praha. Druhou dvojici tvoří Nymburk a KP Brno.

Úterní exhibice: „Lvice“ nastoupí proti výběru UHK

Hradec Králové - Atraktivní exhibiční zápas na podporu propagace basketbalu v Hradci Králové se v úterý 5. března odehraje ve sportovní hale TJ Sokol na Eliščině nábřeží.



Hradecké „lvice“ se zde od 18 hodin střetnou s výběrem Univerzity Hradec Králové. Exhibice týmu Ženské ligy s UHK se bude hrát 4x 8 minut.



Součástí programu budou dovednostní soutěže a také soutěže pro diváky o zajímavé ceny, které proběhnou o přestávce.



Vstupné na místě je 20 Kč, při registraci na adrese sport.uhk.cz/basketbal zdarma.



V ceně vstupného je pivo zdarma, pizza zdarma a sleva na Afterparty v AC Klubu Hradec Králové, kde je cena vstupného 130 korun, avšak po předložení vstupenky ze zápasu pouze 50 korun. Vystoupí tam kapely Sendwitch, Vivian a Eliška Buociková.