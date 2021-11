Účastí v osmifinále skončila cesta dvou východočeských mužstev Pohárem Českého florbalu. Jak hráči prvoligové Jaroměře, tak účastník Národní ligy Náchod předvedli proti velkým favoritům vynikající výkony a extraligovým soupeřům slušně zatápěli.

Účast mezi nejlepší pohárovou osmičkou si nakonec zajistila výhradně mužstva z Livesport Superligy.

Florbal Náchod – Tatran Střešovice 2:3

Náchodští byli proti vedoucímu celku nejvyšší domácí soutěže jednoznačným outsiderem, předvedli však úctyhodný výkon založený na vynikajícím představení gólmana Skalického. Hosté během zápasu vyslali na náchodskou branku neuvěřitelných 60 střel, v síti však míček skončil pouze třikrát.

Skalický si připsal 57 úspěšných zákroků, jeden zbyl na jeho kolegu Bulise. Po bezbrankové třetině se jako první prosadili hosté, na trefu Kreysy ale záhy odpověděl Kaválek. Rozhodující se ukázaly až dvě slepené branky Tatranu v závěru druhé periody.

Domácí bojovníci se gólem Bachtíka připomněli ještě ve 48. minutě, vyrovnat už jim však soupeře nedovolil a mohl tak slavit zasloužený postup do čtvrtfinále.

Fakta – branky a asistence: 24. D. Kaválek (A. Kaválek), 48. Bachtík (Svoboda) – 22. Kreysa (Meliš), 35. Tlapák (Kolísko), 36. Meliš (Kreysa). Rozhodčí: J. Knap, M. Kolář. Vyloučení: 0:1, navíc Eliáš (STŘ) 5 minut vyšší trest. Bez využití. Střely na branku: 24:60. Diváci: 271. Třetiny: 0:0, 1:3, 1:0. Nejlepší hráči utkání: Vlastimil Skalický – Tomáš Jurco (oba brankáři).

Sestava Náchoda: Skalický, Bulis – Vlček, Vlášek, Jirásek, Hnízdil, M. Svoboda, D. Kaválek, F. Čáp – Bachtík, Mědílek, D. Kříž, Čečetka, Rázl, Grulich, Macháček, Donaj, Cejnar, A. Kaválek. Trenér: Tomáš Třešňák.

Tomáš Třešňák, trenér Florbalu Náchod: „Podali jsme skvělý výkon a donutili Tatran bát se až do posledních vteřin o výsledek. Věřím, že naši hráči udělali všem skvělým fanouškům radost a potěšili je svým nasazením i předvedenou hrou. Kaňkou na utkání jsou zranění hráčů na obou stranách. Věřím, že se všichni brzy vrátí do hry. Za celý klub bych chtěl moc poděkovat fanouškům za podporu. Soupeři přeji mnoho štěstí do zbytku sezony.“

Luděk Beneš, trenér Tatranu Střešovice: „V Náchodě jsme odehráli těžké utkání proti skvěle bránícímu a nebezpečnému soupeři. Duel jsme nakonec se štěstím zvládli. Vyhrávat v poměru 3:2 venku je nám asi teď souzeno. Děkujeme soupeři za kvalitní utkání a přítomným divákům za perfektní atmosféru.“

TJ Sokol Jaroměř – Navláčil Panthers Otrokovice 6:9

Také jaroměřskému Sokolu stál v cestě do čtvrtfinále extraligový soupeř. Desátý celek nejvyšší soutěže šel do vedení jako první, domácí ale trefami Hofmana a Nožičky stav otočili a ještě v polovině utkání drželi nerozhodné skóre 5:5.

Závěr druhé dvacetiminutovky však patřil hostům, kteří si vypracovali rozhodující náskok. Ten po snížení z hole Nožičky potvrdili ve třetí třetině a domů si odvezli postup do dalšího kola.

Fakta – branky a asistence: 7. Hofman (Völgyi), 9. Nožička (Výborný), 24. Černý (Kotrč), 24. Hašek (Janeček), 28. Janeček z trestného střílení, 42. Nožička (Hašek) – 2. Grich (Ležatka), 19. Grich (Ležatka), 21. Jurčík (Gašparík), 26. Máček (Červenka), 27. Grich, 35. Kopecký (Gašparík), 39. Jurčík (Gašparík), 45. Gašparík (Grich), 49. Jurčík (Gašparík). Rozhodčí: Rousek, Sochůrek. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Střely na branku: 24:30. Diváci: 69. Třetiny: 2:2, 3:5, 1:2.

Sestava Jaroměře: Völgyi, Špaček – V. Výborný, Škeřík, Kotrč – T. Černý, Kubina, P. Hašek, M. Janeček, Sucharda, Horčička, D. Kroupa, Nožička, Hofman, Krigovský. Trenér: Martin Klapka.

Další výsledky osmifinále Poháru Českého florbalu: Kralupy Wolves – Acema Sparta Praha 2:12, ASK Orka Čelákovice – Black Angels 5:10, Předvýběr.CZ Florbal MB – Florbal Chodov 7:8, FBC Liberec – FBC Česká Lípa 10:3, 1. SC Tempish Vítkovice – FBC ČPP Ostrava 13:4, FbC Aligators – Start98 Kunratice 10:7.