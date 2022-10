Nejstarší dostih v kontinentální Evropě a nejslavnější v tuzemském měřítku bude mít po oba dny bohatý doprovodný program. A radost mohou mít pořadatelé z Dostihového spolku v Pardubicích ještě z jedné, pro ně zásadní věci. Meteorologové předpovídají dozvuky babího léta. Bez deště a zimy. To svádí ke smělé myšlence: vyprodat dům od vstupní haly až po střechu…

S minulými vítězi

Na startu 132. Velké Pardubické se vedle sebe seřadí patnáct koní.

Největší pozornost na sebe upoutává Talent, který bude mít na těle číslo 14. Obhájce prvenství je celkem logicky pasován do role favorita. Nicméně Velká je tak specifický dostih, že místo pro vítěze je otevřené pro všechny. Generálka na 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou se Talentovi (ž. Složil) nepovedla. V závěrečné kvalifikaci se vyhýbal soupeřům chybujícím na Popkovickém skoku a po tomto karambolu ztratil svého jezdce Pavla Složila. Každopádně i letos přesvědčil svěřenec Hany Kabelkové o svých kvalitách, když zvítězil v červnové kvalifikaci.

Pro zajímavost: naposledy obhájila prvenství klisna Orphee Des Blins v roce 2014.

Na listině vítězů Velké pardubické figuruje také jméno No Time To Lose (ž. Velek). Svěřenec Josefa Váni staršího sice uspěl už před pěti lety a ve třinácti letech je nejstarším koněm na startovní listině, nicméně stále nepatří do starého železa. A když už jsme u slova železo. Tak rekordman Železník si své čtvrté vítězství připsal právě ve svých třinácti…

No Time To Lose v úvodní kvalifikaci skončil třetí za dvojicí Del Rey – Theophilos, shodně nepustí na start zranění. Josef Váňa chystá do dostihu rovněž Dusigrosze (ž. Stromský). Ten dlouho sbíral úspěchy nad proutěnkami nebo v klasických steeplechase, ale v poslední kvalifikaci skončil druhý.

Svého svěřence bude mít na startu také Josef Váňa mladší. Jím připravovaný Brunch Royal sice do Pardubic míří poprvé, ale zkušenosti má i s těžkými francouzskými krosy a před týdnem triumfoval v meranském díle Crystal Cupu. Do jeho sedla se vyhoupne trojnásobný vítěz Velké pardubické Josef Bartoš, který je od minulého týdne také čtyřnásobným vítězem italského překážkového vrcholu, když L’Estrana znovu dovedl k vítězství v Gran Premio Merano.

Dočká se Myška

Nejpočetnější sestavu chystá do Velké pardubické trenér Stanislav Popelka. Poprvé míří na start Velké pardubické vítěz závěrečné kvalifikace Imphal. Povede ho žokej Myška, který přes svou bohatou historii startů ve Velké, ji ještě nevyhrál. Na něho posledně nestačil ani třetí Lombargini (ž. Odložil), který ve Velké pardubické debutoval loni, ale skončil na Francouzském skoku. Zato bohaté zkušenosti má Stretton. Vždyť ve Velké pardubické už bral druhé i třetí místo. V obou případech ho vedl anglický žokej Thomas Garner, který se do jeho sedla vrací po třech letech.

Nejpočetněji obsazenou kvalifikací byla letos ta srpnová, v níž zvítězil Player (ž. Novák). Svěřenec Lenky Kvapilové před dvěma lety skončil ve Velké pardubické druhý, ale loni ho potkal pád už na Taxisu. Třetím místem z Velké pardubické 2019 se může pochlubit Chicmane de Cotte (ž. Solignac). Svěřence Pavla Vítka poté dlouho brzdily zdravotní problémy a zdálo se, že se do někdejší formy už nedostane, ale v srpnu s Playerem prohrál až po boji.

Slovenské koně

Blízko byl tehdy i třetí Argano, který letos ukázal výrazný progres. Ve Velké pardubické sice bude nováčkem, ale dosud mu šlo prodlužování distance k duhu. Povede ho jeho trenér Martin Liška. Čtvrtý skončil v srpnu Mr Spex. Do jeho sedle se měl vyhoupnout Jan Kratochvíl, ale ze hry ho vyřadilo zranění z Merana, takže ho nahradí předloňský vítěz Velké pardubické Lukáš Matuský. O vysokých ambicích svěřence Luboše Urbánka napovídá, že loni se ve Velké pardubické uvedl třetí příčkou. Do sedmi délek od vítěze se v srpnu vešel i šestý Sacamiro (Kocman), který v červnové kvalifikaci prohrál pouze s Talentem.

Zahraniční konkurenci tvoří dvojice slovenských koní, kteří to ovšem v Pardubicích dobře znají. Oba jsou svěřenci Jaroslava Brečky, který se ve svých šestapadesáti letech vyhoupne do sedla Stara. S ním loni navzdory závadě na výstroji obsadil šesté místo. Kaiserwalzer tehdy skončil už na Taxisu, nicméně předtím vyhrál zářijovou kvalifikaci. Znovu ho povede Ir Patrick Mullins, který sice vlastní amatérskou licenci, ale na ostrovech zvítězil v řadě Gr.1 dostihů s hvězdami jako Douvan, Min nebo Faugheen. Roli outsidera zaujímá Dulcar de Sivola (Borč), který už sice třikrát procválal cílem Velké pardubické, ale nedostal se přes deváté místo.

Bohatá nabídka

Atraktivní bude i rámcový program Velké pardubické.

V neděli se odběhne dalších šest dostihů, které jsou s jedinou výjimkou všechny jedničkové. Některé z nich jsou sice početně méně obsazeny, nicméně na jejich startovních listinách nalezneme řadu tuzemských hvězd. Slavnostní zahájení je na pořadu v 11 hodin. Hlavní dostih pak v 16 hodin. Po něm bude následovat slavnostní dekorování.

Sobotní menu lze rozdělit na dva chody po třech „jídlech“. Na úvod dne (od 11:30) se mohou diváci těšit na rovinové dostihy II. kategorie. Ty vystřídají jedničkové dostihů přes lehčí skoky.

Denní menu

11:30 Cena společnosti VCES a.s. – Cena Laty Brandisové



12:10 Cena společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena ČASCH



12:50 Pohár BICZ holding 2022



13:30 Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy



14:15 Cena Lesů České republiky – Cena Labe



15:00 Poplerův memoriál skupiny Profireal Group



16:00 132. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou pod záštitou ministra zemědělství České republiky Zdeňka Nekuly

Jak nastoupí?

číslo 1: No Time to Lose – ž. Ondřej Velek



číslo 2: Aragano – ž. Martin Liška



číslo 3: Stretton – ž. Thomas Garner



číslo 4: Imphal – ž. Jaroslav Myška



číslo 5: Kaiserwalzer – am. Patrick Mullins



číslo 6: Brunch Royal – ž. Josef Bartoš



číslo 7: Mr Spex – ž. Lukáš Matuský



číslo 8: Chicname De Cotte – ž. Ludovic Solignac



číslo 9: Dusigrosz – ž. Marek Stromský



číslo 10: Dulcar De Sivola – Josef Borč



číslo 11: Sacamiro – Jakub Kocman



číslo 12: Lombargini – ž. Jan Odložil



číslo 13: Star – ž. Jaroslav Brečka



číslo 14: Talent – ž. Pavel Složil



číslo 15: Player – ž. Marcel Novák