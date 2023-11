/VIDEO, FOTOGALERIE/ Basketbalistky Hradce Králové v sedmém kole Chance ŽBL sehrály vcelku dobrou partii na palubovce brněnského týmu KP TANY, která skončila v normální hrací době remízou. V prodloužení se štěstí usmálo na domácí hráčky, když Galíčková rozhodla šťastnou trojkou v poslední sekundě. Lvicím v tabulce patří stále šestá pozice, ale jejich bilance je už negativní (tři výhry, čtyři porážky).

Vítězná trojka Kateřiny Galíčkové z KP TANY Brno | Video: TV Com

Hradec v týdnu před utkáním posílila 193 centimetrů vysoká pivotka Julia Vydrová, která hrála naposledy za Ostravu. V novém působišti hned sehrála nesmírně dramatický duel. Jeho průběh byl asi takový, že každý chvilku tahal „pilku“ a po čtyřech čtvrtinách svítilo na ukazateli skóre 71:71.

Čtyřicet vteřin před koncem prodloužení měly Lvice tříbodový náskok, jenže ten vzápětí smazala trojkou Galíčková. Ta se nakonec stala hrdinkou zápasu, neboť v poslední vteřině se šťastně trefila další dalekonosnou střelou zpoza oblouku.

V repríze loňské série o bronz opět neuspěly, před kamerami padly s Chomutovem

„Nevím, jestli domácí hráčky vyhrály zaslouženě, to musí rozhodnout někdo jiný. Odehráli jsme dobrý zápas, zejména ve druhém poločase, kdy jsme byli mnohem agresivnější než v první půli. Bohužel jsme neproměnili několik otevřených střel, které nás v závěru mrzely. První poločas o výsledku nerozhoduje, prohrávali jsme 9:0, ale vrátili jsme se do zápasu. Pak jsme měli dobré úseky. Druhá půle byla vyrovnaná. Celkově bylo utkání velmi atraktivní pro diváky. Nebýt našich chyb, které jsme udělali, mohlo to dopadnout jinak,“ pronesl hradecký trenér Peter Bálint.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílozelených dresech) přemohly Hradec Králové v prodloužení.Zdroj: Bohuslav Stloukal

„Nezačaly jsme úplně dobře, ale musím holky pochválit za to, že to nikdo nevzdal, vrátily jsme se do zápasu a dotáhly to až do prodloužení. Takže nebýt špatného úvodu, mohlo to být jinak. Přesto jsme ve finále odehrály dobrý zápas. V prodloužení to bylo o poslední střele, ta buď padne nebo ne, tam je to hodněkrát o štěstí, o náhodě. Jinak jsme si nepohlídaly útočné doskoky, což nás mohlo mrzet na konci utkání a pak i v prodloužení,“ dodala křídelnice Lvic Kristýna Čuperková.

Chance ŽBL – 7. kolo

KP TANY Brno – Sokol Hradec Králové 80:77 po prodloužení (19:9, 36:32, 56:49, 71:71). Body: Galíčková 24 (13 doskoků), Malíková 10, Svatoňová 10, Šotolová 9, Dudáčková 8, A. Kopecká 8 (11 doskoků), Hynková 7, E. Kopecká 2, Vondráčková 2 – Effangová 20 (11 doskoků), Zeithammerová 15, Čuperková 12, Havrylchyková 8, Vydrová 8, Brožová 6, Šubrtová 3, Velichová 3, Vojtíková 2. Rozhodčí: Karafiát, Zatloukal, Klapetek. Trojky: 8:9. Trestné hody: 28/22 – 20/14. Doskoky: 51:51. Fauly: 21:27. Diváci: 800.

TABULKA

1. USK Praha 7 7 0 657:350 100.0

2. Chomutov 7 5 2 567:467 71.4

3. KP Tany Brno 7 5 2 544:461 71.4

4. Žabiny Brno 7 5 2 525:446 71.4

5. Slavia Praha 7 5 2 483:503 71.4

6. Hradec Král. 7 3 4 471:502 42.9

7. Slovanka 7 2 5 510:624 28.6

8. Trutnov 7 1 6 471:565 14.3

9. Ostrava 7 1 6 442:570 14.3

10. Brandýs n. L. 7 1 6 416:598 14.3

Další utkání čeká Lvice v pátek 1. prosince od 18.30 hodin na palubovce krajského rivala z Trutnova, kde budou v roli favoritek na vítězství.