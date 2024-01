Stolní tenisté Hradce Králové prohráli v 11. kole extraligy s Novou hutí Ostrava 1:3 a propadli se na poslední místo tabulky. O jediný bod Východočechů se ve čtvrtečním utkání postaral Vlastimil Buben.

Sestřih utkání TJ Sokol PP Hradec Králové - NH Ostrava 1:3. | Video: Český stolní tenis

Vstup do utkání nevyšel hradeckým stolním tenistům podle představ. Ostravský Ondřej Květon vlétl do prvního zápasu s domácím Tiborem Špánikem doslova jako uragán a rychle získal pohodlné vedení 2:0 na sety. Po třetím setu Špánik sice dokázal snížit na 2:1, ale vítěznou čtvrtou sadou se Květon postaral o první bod pro NH Ostrava.

Do druhého souboje nastoupil v dresu Hradce Králové Radek Skála. Proti Vítu Kadlecovi podobně jako Špánik od začátku tahal za kratší konec. Rozhodujícím momentem byla koncovka druhého setu, kdy Skála odvrátil dva setboly a srovnal stav na 10:10. Následující dva míčky však patřily opět Kadlecovi, který ovládl i třetí sadu, a získal tak pro Ostravu druhý bod.

Poslední nadějí hradeckého Sokola za nepříznivého stavu 0:2 na zápasy byl Vlastimil Buben. První set v duelu s Oleksandrem Timofieievem opět patřil hráči hostů. Přesto zachoval Buben klidnou hlavu a soustředěným výkonem se začal dotahovat. Na jeho zlepšující se hru už nedokázal Timofieiev reagovat, Buben tudíž po výhře 3:1 vrátil svůj tým zpátky do utkání.

Nejvyrovnanější bitvu večera nabídlo střetnutí Tibora Špánika s Vítem Kadlecem. Vedení se přelévalo z jedné strany na druhou a vše nakonec musel rozhodnout až pátý set. Špánik si vypracoval slibný náskok 6:2, avšak pak Kadlec obrat, který se jen tak nevidí. Devíti míčky v řadě otočil průběh páté sady, čímž vybojoval vítězný bod pro Ostravu. Ta si tedy z Hradce odvezla cennou výhru 3:1.

Trenér hradeckého celku Michal Lebeda ml. byl pochopitelně z výsledku zklamaný: „Měli jsme hodně vlažný začátek. Potom, co nás Vlasta Buben vrátil do hry a Tibor vedl 6:2 v pátém setu, jsem už věřil, že to dotáhneme do stavu 2:2, Skála vlétne na Květona a bude schopný ho porazit. Bohužel se tak nestalo.“

TJ Sokol PP Hradec Králové – NH Ostrava 1:3

Tibor ŠPÁNIK – Ondřej KVĚTON 1:3 (-5,-7,8,-3), Radek SKÁLA – Vít KADLEC 0:3 (-8,-10,-3), Vlastimil BUBEN – Oleksandr TYMOFIEIEV 3:1 (-3,8,6,8), Tibor ŠPÁNIK – Vít KADLEC 2:3 (6,-6,-4,3,-6)

Tabulka

1. SF SKK El Niňo Praha 11 9 0 2 0 31:9 29

2. HB Ostrov Havlíčkův Brod 10 9 0 1 0 29:12 28

3. SKST TESLA BATTERIES Havířov 10 8 0 2 0 25:16 26

4. TTC Ostrava 2016 11 6 0 5 0 22:20 23

5. SKST Liberec 10 6 0 4 0 22:19 22

6. KT Praha 10 5 0 5 0 20:23 20

7. SKST Chodov 11 4 0 7 0 22:26 19

8. NH Ostrava 11 2 0 9 0 15:30 15

9. TJ Ostrava KST 11 2 0 9 0 14:29 15

10. TJ Sokol PP Hradec Králové 11 2 0 9 0 14:30 15

- Jan Mokrejš