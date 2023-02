Hosté šli v úvodu do vedení 8:0, čímž jakoby naznačili, jak že se bude zápas vyvíjet. Pak Hradec sice zabral a v poslední minutě úvodní čtvrtiny se dokonce dostal do plusu (23:22), jenže to bylo z jeho strany vše. Pražané si za několik vteřin trojkou Vyroubala vzali vedení zpátky a už ho až do konce zápasu nepustili.