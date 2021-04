Tenhle tým se výkonnostně posouvá stále nahoru. Po téměř senzačním zisku bronzových medailí v Českém poháru nepřestávají hradečtí basketbalisté udivovat také v Kooperativa NBL.

V tomto týdnu sehráli dvojzápas předkola play off s Děčínem a v konečném součtu výsledků obou duelů se mohli radovat z postupu do čtvrtfinále, v němž se střetnou se silnou Opavou, druhým týmem základní části i nadstavbové skupiny A1. Nejhůře tak letos obsadí sedmou příčku, pokud tedy obr z Nymburka senzačně nevypadne s Ústím nad Labem.

„Ani to nedokážu popsat. Letošní sezona je pro mě v Hradci první a hned třetí místo v Českém poháru, teď postup do play off Kooperativa NBL,“ pochvaluje si Jiří Šoula, křídlo Královských sokolů.

V úterý sice Východočeši v Děčíně prohráli tříbodovým rozdílem 86:89, ale ve čtvrteční domácí odvetě zvítězili o šest bodů 83:77, což jim v součtu obou výsledků stačilo k postupu. Hradečtí v třebešské hale vedli od začátku až do konce. V průběhu zápasu už měli i vcelku výraznější náskok, jenže Děčín se nevzdal a v závěru z toho udělal pořádné drama. Mocně dotahoval, ale obrat už nedokonal, což způsobilo postupovou euforii v táboře Královských sokolů.

„Je to nádherné. Kluci si to vydřeli, i když mi trošičku zatrnulo, když jsme ztratili patnáctibodové vedení. Ale naši hráči jsou zkušení, takže jsme si koncovku pohlídali. Myslím si, že z téhle série jdeme zaslouženě dál,“ radoval se trenér Hradce Lubomír Peterka.

Soupeř se krátce před předkolem play off posílil o dva zahraniční hráče, což o něčem svědčí. U Královských sokolů k ničemu takovému nedošlo. Mnohem důležitější pro ně bylo, že se mohli konečně zase opřít o kompletní sestavu, byť někteří hráči mají stále drobné zdravotní problémy.

„Jsem strašně rád, že jsme zůstali v tomhle kádru, protože hodně týmů má před vyřazovacími boji nějaké obměny hráčů, posilují a tak dále. My jsme zůstali od začátku až doteď a doufám, že nám to vydrží,“ přeje si Šoula a pokračuje: „Jdeme na Opavu, tam je všechno možné, pokud nejdete na Nymburk. Já věřím, že se nám povede dostat ještě dál a bude z toho ještě lepší výsledek než jen nějaké sedmé místo a pak konec v play off.“

Hradecký tým si právem věří, vždyť ve třetí sezoně mezi elitou (od postupu) předvádí čím dál kvalitnější basket, což se projevuje i na výsledcích.

„Při lepší konstelaci jsme v základní části mohli dokonce pomýšlet i na šesté místo a tím se dostat do nadstavbové skupiny A1. Protože jsme měli pět šest zápasů, které skončily naší porážkou do čtyř bodů. Ale myslím si, že pak nám vyšel Český pohár a tam jsme se nakopli. Získali jsme třetí místo, už to byl velký úspěch. Teď přišlo vítězství ve skupině A2 plus postup přes velmi silný a zkušený Děčín. To je pro nás fakt pecka,“ konstatuje kouč Peterka.

KOOPERATIVA NBL – PLAY OFF

Výsledky předkola

1. série: Děčín – Hradec Králové 89:86, Hradec Králové – Děčín 83:77, celkové skóre 169:166 pro Hradec.

2. série: Svitavy – Ústí nad Labem 91:93, Ústí nad Labem – Svitavy 74:74, celkové skóre 167:165 pro Ústí nad Labem.

Čtvrtfinálové dvojice

Nymburk – Ústí nad Labem

Opava – Hradec Králové

Kolín – Pardubice

Brno – USK Praha

Série se hrají na tři vítězné zápasy systémem 2 – 2 – 1.

JÍZDNÍ ŘÁD SÉRIE OPAVA VS. HRADEC

1. zápas: BK Opava – Královští sokoli (úterý 27. dubna, 20.00)

2. zápas: BK Opava – Královští sokoli (středa 28. dubna, 17.00)

3. zápas: Královští sokoli – BK Opava (sobota 1. května, čas bude upřesněn)

Případný 4. zápas: Královští sokoli – BK Opava (neděle 2. května, čas bude upřesněn)

Případný 5. zápas: BK Opava – Královští sokoli (středa 5. května, 18.00)