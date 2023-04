/KOOPERATIVA NBL, FOTOGALERIE/ Jubilejní desáté dějství nadstavbové skupiny A2 zavede hradecké basketbalisty do Prahy, kde se střetnou s vedoucím celkem tabulky USK. Utkání se hraje v sobotu na Apríla od 17.30 hodin.

USK Praha (v bílém) - Královští sokoli Hradec Králové 80:70 | Foto: USK Praha

Královští sokoli už musí mít v hlavách baráž, kterou coby poslední tým tabulky na 99,9% budou muset absolvovat, ovšem před sebou mají ještě tři nadstavbové zápasy. Ty mají posloužit k přípravě na veledůležitý boj o udržení nejvyšší soutěže.

Jako první Východočeši narazí na rozjetý celek USK Praha, který má šňůru dvanácti vítězných zápasů za sebou. Hradec je oproti tomu v opačné situaci, neboť z posledních čtrnácti zápasů jich rovnou třináct prohrál.

Bohužel, Sokolům se zase rozšířila marodka, na kterou vedle dlouhodobě zraněného Mandaliniče usedli nyní ještě Dvořák, Cavallero a Škranc.

„USK je velký favorit, právem mu patří první příčka skupiny A2. Do utkání budeme vstupovat s respektem, ale na druhé straně se potřebujeme povzbudit a potřebujeme výhru, abychom se dobře naladili. Uděláme vše pro to, abychom uspěli. Udolat soupeře můžeme dobrou obranou, rychlou hrou a dobrými rozhodnutími v útoku,“ je přesvědčen hradecký kouč Richard Kucsa.

„S USK hrajeme poslední zápasy vyrovnané a myslím si, že i tento bude vyrovnaný. Budou mít výhodu domácího prostředí v Praze, ale na druhou stranu my nemáme co ztratit a do utkání půjdeme na 110%,“ doplňuje křídelník Sokolů Filip Kábrt.