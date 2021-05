Kvůli poraněnému svalu nemohl do zápasu naskočit tahoun Královských sokolů Barač, navíc v průběhu zápasu odstoupil i Halada, který má problémy s kolenem. Stamenkovič sice dokázal odehrál celé střetnutí, jenže byl indisponován potížemi s kotníkem.

„Marodka je už velká, takže jsem očekával, že nedokážeme zopakovat výkon z prvního utkání. Prostě důležití hráči nám chyběli a zápas se vyvíjel jednoznačně pro domácí. Potom jsem dal šanci hráčům z lavičky,“ pronesl Lubomír Peterka, kouč východočeského týmu.

„Bylo vidět, že nám oproti úterku došly síly. Absence Barače určitě sehrála velkou roli, neboť je to náš klíčový hráč, především v obraně. Přesto jsme do zápasu vstoupili ležérně, byli jsme ospalí, neběhali jsme, nebránili jsme. A když nebráníme dobře, tak jsme nebyli schopni se chytit ani v útoku. Opava naopak dávala jednoduché koše z rychlých protiútoků a trojky. Tím nám skóre ujelo a už v poločase to bylo prakticky o dvacet bodů. Druhou půli jsme se snažili odehrát důstojně, aby skóre nenarůstalo, ale spíš se o něco stáhlo,“ řekl po skončení druhého čtvrtfinále Kooperativa NBL Lukáš Kantůrek, rozehrávač Královských sokolů.

Opavští budou moct již v sobotu zpečetit svůj postup do další fáze play off. Hrát se bude od 17 hodin v třebešské sportovní hale. Pakliže jim hradecký celek bude chtít překazit plány, bude muset minimálně zopakovat výkon z úvodního utkání série, kdy prohrál 84:89.

„Podle mě je to v našich silách. Myslím si, že jsme schopni favorita dokonce i porazit. Mohla by nám také prospět dvoudenní pauza mezi zápasy. Pro nás play off rozhodně ještě nekončí, je to sice 0:2 v náš neprospěch, ale hraje se na tři vítězství,“ poukazuje Kantůrek.

„Uvidíme podle zdravotního stavu. Barač nás dva měsíce táhne. A kdyby vypadl i Halada, tak to bude velmi složité. Ale samozřejmě se popereme. Když budeme plnit určité věci, tak víme, že i s Opavou se dá hrát a my hrajeme v domácím prostředí dobře, takže to nebude mít jednoduché. Nicméně respektujeme sílu soupeře, bude to pro nás těžké, když už je teď rozjetý,“ dodává trenér Peterka.