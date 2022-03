ERA Basketball Nymburk – Královští sokoli Hradec Králové 110:83 (33:26, 59:35, 81:62). Body: Kovář 18 (14 doskoků), Ross 17, Harding 15, Kříž 13 (11 doskoků), Váňa 13, Hruban 10, Routt 8, Gak 7, Palyza 3, Rylich 2, Tůma 2, Benda 2 – Pavlovič 18, Škranc 12, Šoula 12, Sedmák 11, Vujovič 10, Pešakovič 8, Kantůrek 7, O. Peterka 3, Stamenkovič 2. Rozhodčí: Vyklický, Kec, Vávrová. Trojky: 9:10. Trestné hody: 17/15 – 33/25. Doskoky: 57:27. Fauly: 30:20. Pět osobních chyb: 0:1 (Vujovič). Diváci: 440.

„My jsme měli dobrý vstup do zápasu, ale druhá čtvrtina rozhodla o konečném výsledku. Soupeř na nás přitlačil a my jsme se nemohli vůbec prosadit. Nefungovalo to dobře ani v obraně. V tomto hracím období bylo vidět, že je Nymburk někde jinde. Druhý poločas byl v podstatě vyrovnaný. Myslím, že se diváci bavili, protože viděli povedené akce na obou stranách,“ hodnotil duel Lubomír Peterka, trenér Hradce.

„Středočeši hráli jiný druh basketbalu než před měsícem. Tenhle styl jim sedí, dokážou si vyhovět, hrají kolektivně. Náš výkon v obraně byl slabší, ale více za to mohl výborný útok Nymburka. Nejlépe jsme odehráli třetí čtvrtinu. Náš současný výkon je ovlivněný dlouhou dobu, kterou jsme strávili v karanténě. Dohromady asi tři týdny. V důsledku toho se nám nakupily duely a vzhledem k tomu, že máme starší tým a hrajeme v podstatě v jedenácti, nám taková koncentrace zápasů nevyhovovala a projevilo se to i výsledkově,“ poznamenal Peter Sedmák, pivot Královských sokolů.

V sobotu čeká Královské sokoly další těžký oříšek. V třebešské hale budou hostit od 18 hodin druhou Opavu, se kterou v letošní sezoně dostali třikrát pořádně naloženo. Hradec navíc tým ze Slezska nikdy v historii neporazil. Zlomí toto prokletí?

All-Star Game: Hradečtí triumfovali

V hale Slunety Ústí nad Labem se také uskutečnila tradiční exhibiční akce Kooperativa NBL s názvem All-Star Game. A na severu Čech byli hodně vidět i dva hradečtí borci.

V zápase Česko versus Svět (118:149) si zahrál Ozren Pavlovič, jenž byl v základní pětce cizinecké legie a zaznamenal celkem 17 bodů.

V dovednostní disciplíně, souboji jeden proti jednomu, se zase ve výborném světle představil Nikola Vujovič, jenž tuto doprovodnou soutěž dokázal trochu překvapivě vyhrát.

Hradecký Nikola Vujovič, vítěz dovednostní soutěže jeden na jednoho.Zdroj: oddíl