Pro Královské sokoly se může jednat o závěrečné vystoupení v sezoně, pokud by nezvítězili. Ale také nemusí, pokud napodobí výkon z úvodního duelu v Opavě a zároveň využijí výhodu domácí palubovky.

První dva zápasy série na půdě soupeře byly rozdílné. V prvním se Východočeši dokázali několikrát vrátit do zápasu. A v závěru opavskému týmu dýchali na záda. Přesto padli 84:89. Druhé utkání se hrálo hned následující den a Hradeckým už došly síly, navíc se zranily některé opory. Favorit tak vyhrál jednoznačně 79:56.

BK Opava si jde cílevědomě za postupem do semifinále. Využívá k tomu své trojkové ostrostřelce, když zakončit z trojkového oblouku může kdokoliv z týmu. Ale i silnější doskok, který je vyztužený Petrem Bohačíkem. Druhý celek dlouhodobé fáze KNBL se opírá i o širší rotaci hráčů z lavičky, což je v náročné play off sérii hodně znát. V prvních dvou střetnutích těžila Opava také z domácího prostředí. V nadcházejícím zápase o tuto výhodu přijde, čehož by mohli Královští sokoli využít.

Hradečtí si získali kredit skvělým výkonem v prvním zápase, kdy dokázali dobře bránit, ukázali i bojovnost a chytrost, díky čemuž zkušenější opavský tým málem zaskočili. Bohužel v návaznosti na vytíženost v posledních utkáních došlo ke zranění opor Barače a Halady. Jejich obvyklé body v druhém utkání chyběly. Start obou hráčů do třetího zápasu je nejistý. Bez nich by bylo těžké Opavu zaskočit. Královští sokoli potřebují být v plné síle, se svou týmovostí a bojovností, aby dokázali porazit takového favorita, jakým Opava je. Pozor si musí dát na ztráty, zlepšit doskok a ubránit opavské trojkaře.

„Do zápasu musíme vstoupit stejně, jako to bylo v prvním zápase série, v němž jsme bojovali až do konce. Důležité rovněž bude, zda dokážeme opavským hráčům zabránit jednoduchým střelám za tři body a rychlým protiútokům, z kterých nás trestali,“ říká před utkáním Lukáš Rovenský, asistent hradeckého trenéra Lubomíra Peterky.