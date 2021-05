Kdekdo čekal hladké vítězství Opavských o dvacet a více bodů. Jenže tak tomu nebylo. Hradečtí basketbalisté v úvodním čtvrtfinálovém utkání Kooperativa NBL na palubovce favorita ukázali, že jsou ve velmi dobrém rozpoložení a jejich úspěchy v letošní sezoně nejsou náhodné. V současnosti druhému nejlepšímu českému týmu byli velmi zdatným protivníkem.

První čtvrtfinále Opava vs. Hradec Králové (v černém). | Foto: www.bkopava.cz

Ba co víc, Královští sokoli v úterý Opavu pořádně potrápili a nedali jí nic zadarmo. Dokonce se jim povedlo vyhrát tři čtvrtiny. Ovšem ani to nakonec nestačilo a Východočeši tak museli skousnout porážku o pět bodů. Jasně však naznačili, že to s nimi budou mít Šiřina a spol. ještě hodně těžké.