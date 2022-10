Z týmu Královských sokolů přestoupil před novou sezonou do Olomoucka nejlepší rozehrávač minulého ročníku KNBL Pedja Stamenkovič, jenž bude pro hradecký tým velkou hrozbou. Moravský celek má letos ambice na postup do play off, ale úvodní dva zápasy se mu nevydařily. Nejprve prohrál doma s Kolínem 73:78 a poté musel skousnout jasnou porážku 62:81 na palubovce nováčka Slavie Praha.

Sokoli obě utkání vcelku hladce prohráli (venku USK Praha 72:87, doma Brno 70:87) a něco podobného rozhodně nechtějí připustit.

Na úvod sezony prohra o patnáct bodů. Nové Sokoly semlel celoplošný presink USK

„Musíme zabrat a v útoku hrát týmově, pak si myslím, že můžeme uspět. Teď se musíme nakopnout a odehrát lepší duel. Bude to určitě těžký zápas, Olomoucko je doma silné, i když má teď jen šesti nebo sedmičlennou rotaci, zbytek jsou mladí kluci. Přesto si myslím, že mají kvalitní tým. Musíme si dát pozor na Pedju, umí najít spoluhráče a vytvořit volné střely. Musíme zlepšit útok, protože naším problémem je ofenzíva, těch 72 a 70 bodů, co jsme dali, je málo. Musíme střílet víc trojek a hlavně je proměňovat,“ nabízí klíč k úspěchu hradecký kapitán Ondřej Peterka.

„Nebude to jednoduché, osobně předpokládám velmi těžký zápas, domácí budou chtít za každou cenu vyhrát a nemít na svém koně nulu. Mají dva nové americké hráče, určitě to bude jiný tým, než s jakým jsme hráli v přípravě. Musíme se zkoncentrovat sami na sebe, vrátit se k naší hře a dělat věci, na kterých se domluvíme, co nejlépe. Musíme jít do boje se vztyčenou hlavou a nemít poraženeckou náladu,“ nabádá trenér Královských sokolů Lubomír Peterka.

Dobře rozehraný zápas a těsné poločasové vedení. Nakonec prohra o sedmnáct bodů