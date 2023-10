Důležitý souboj týmů ze dna tabulky se hrál v 1. lize. Florbalisté Hradce Králové nakonec na palubovce Čelákovic (hráno v Mladé Boleslavi) zvítězili 7:6 po nájezdech. Východočeši byli v utkání lepším týmem, nakonec však museli být rádi za dva body, když ještě v 58. minutě prohrávali.

Kompletní ohlasy po utkání. | Video: ASK Orka Čelákovice

Hradci se vstup do zápasu povedl, kdy po solidně odehrané první dvacetiminutovce, odcházel do šaten s vedením 3:1. Soupeř dokázal v druhé polovině prostřední části duel srovnat, ale v poslední minutě hosté dvěma slepenými góly, kdy se prosadili Hušek a Cupal, znovu odskočili do dvoubrankového vedení.

Hradečtí florbalisté padli s Kladnem: Výsledek se kouše těžce, řekl trenér

Ani to jim však na tříbodovou výhru nestačilo, když Orka třemi góly v řadě dokonale otočila vývoj utkání. Naštěstí pro Hradec v čase 57.30 vyrovnal Vít Heger. V prodloužení branka nepadla a v nájezdech byli přesnější florbalisté ze soutoku Labe a Orlice, ten rozhodující proměnil Hušek.

Další zápas čeká na hradecký tým již ve středu. V Třebši vyzvou v rámci 5. kola poháru od 19 hodin Florbal Ústí.

Tomáš Pokorný, trenér Hradce: „Máme vítězství, odvážíme dva body, které jsou však s dost hořkou příchutí. Drtivou většinu zápasu jsme byli kvalitnější na balónku, v kombinaci, ale jsme totálně tristní ve finální fázi. Jsme neproduktivní a soupeři stačila jednoduchá zakončení, která my nezablokujeme, tím se dostal do zápasu, nakonec ho i otočil po zbytečné chybě, kdy se necháme vyloučit a uděláme z toho takové drama. Měli jsme odvézt tři body, o tom jsem přesvědčen, ale musíme být rádi i za dva a vítězství, které se na konci sezony bude počítat.“

ASK Orka Čelákovice - FbC Respect Hradec Králové 6:7 po nájezdech

Fakta - branky: 7. a 58. Bláha, 31. a 47. Tichý, 37. Richtr, 58. Cígler - 5. Gregor, 17. Š. Heger, 19. Sucharda, 40. Hušek, 40. Cupal, 58. V. Heger, roz. naj. Hušek. Rozhodčí: Benačan – Šaroch. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 44. Třetiny: 1:3, 2:2, 3:1 – 0:0.

