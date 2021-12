Hradecké hráčky přitom do utkání vstoupily velmi dobře. „V prvních pěti minutách to vypadalo, že můžeme vyhrát i vyšším výsledkem, neboť rozdíl v kvalitě byl vidět,“ připomněla šéfka lavičky Lvic.

Jenže pak se domácí dlouhánky zadrhly, soupeřky toho využily a přitáhly se. Od té doby si Hradec udržoval pouze mírný náskok. Až do konce.

Hradec Králové (v bílém) versus Chomutov.Zdroj: Luboš Lorinc

„Nevím, proč nám pak začalo odcházet procento střelby. Tím, jak se nám přestalo dařit, jsme se dostávaly do herní křeče, že jsme pak hrály v útoku staticky, nechodily tolik jedna na jednu a nebyly jsme tak trpělivé, abychom si třeba lépe mohly dojít pro faul. Viz Karolína Šotolová na začátku vstřelila devět bodů, ale pak se až do konce zápasu bála ohrozit koš. Měly jsme tedy čím dál nižší sebevědomí. V čem jsme byly lepší, to byl doskok. Díky tomu jsme asi vyhrály,“ našla Ptáčková důležitý, možná i klíčový faktor konečného skóre.

Ve značně neúplné tabulce Renomia Ženské basketbalové ligy patří Východočeškám (sedm výher, dvě porážky) třetí místo. V pátek se od 18 hodin představí na palubovce posledních Strakonic, které v dosavadním průběhu sezony sbíraly zatím jenom samé porážky.

Renomia ŽBL – 10. kolo:

Sokol Hradec Králové – Levhartice Chomutov 72:65 (20:14, 44:32, 54:50). Body: Effangová 21, Čuperková 13, Fišerová 13 (16 doskoků), Matušková 10, Šotolová 10, Dautovičová 3, Levínská 2 – Reynoldsová 16, Kadlecová 14, Kučerová 12, Vorlová 10, Bartoňová 9, Löflerová 2, Salačová 2. Rozhodčí: Vávrová, Hecl, Karabínová. Trojky: 8:2. Trestné hody: 22/20 – 18/17. Doskoky: 57:31. Fauly: 19:23. Diváci: 80.