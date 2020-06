Fantastická zpráva dorazila do Krkonoš, ale vlastně do celé České republiky. Dá se říci, že minimálně i na Slovensko. V termínu 4. - 5. března 2023 se má do Špindlerova Mlýna vrátit podnik Světového poháru alpských lyžařek. Ve Svatém Petru změří světová špička síly znovu ve slalomu a obřím slalomu.

Krkonošské středisko od podzimu minulého roku figurovalo v návrzích na pořadatele Světového poháru pro sezonu 2022/2023, návrh definitivně odsouhlasila Mezinárodní lyžařská federace FIS na svém květnovém on-line Kongresu, po kterém byl Špindlerův Mlýn zařazen do závodního kalendáře na pevný termín 4. a 5. března 2023.

„Světové poháry v alpském lyžování patří k těm vůbec nejprestižnějším a nejsledovanějším závodům Mezinárodní lyžařské federace, logicky je o jejich pořádání ve světě velký zájem. Jsme proto velmi rádi, že jsme jako nealpská země od FIS znovu dostali důvěru, která se bezpochyby zakládá také na úspěšně uspořádaných podnicích Světového poháru v minulosti,“ uvedl prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

Výběru lyžařské federace se vůbec nelze divit. Však si jistě nejeden fanoušek lyžování vzpomene na fantastickou atmosféru během loňské akce, kdy areál ve Svatém Petru zaplnily tisíce příznivců nejen z Čech, ale hlavně také ze Slovenska. I s jejich podporou tehdy v obřím slalomu triumfoval miláček našich východních sousedů Petra Vlhová. Výborných výsledků před vlastním publikem dosáhly i nejlepší Češky.

Co také před rokem zaznělo po úspěšné akci



René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn: „Těší mě, že nejlepší závodnice světa samy vyslovily to, co my si zatím jenom přejeme - aby se Světový pohár vrátil do Špindlu dříve než za osm let. Už teď budeme dělat všechno pro to, aby se tak stalo. Máme plán v rámci naší společnosti. Za dva roky bude Světový pohár v Jasné (2021) a po dalších dvou letech bychom chtěli dostat Světový pohár zpátky do Špindlu, to znamená za čtyři roky (2023).“



Mikaela Shiffrinová, vítězka závodu ve slalomu: „Děkuji všem za podporu. Užila jsem si zde skvělé dva dny. Děkuji celému organizačnímu výboru za veškerou práci, dobrovolníkům a všem na svahu, bez kterých by se závod neuskutečnil. Moc děkuji také všem fanouškům. Bylo mi ctí před vámi závodit. Od roku 2011 se tady toho moc nezměnilo, rozdíl ale vidím v tom, že je tu mnohem víc lidí, kteří vědí, kdo jsem.“



Petra Vlhová, vítězka závodu v obřím slalomu: „Kéž by bylo v Čechách a na Slovensku víc takových závodů. Všechny zastávky jsou fajn, ale tady to bylo něco neskutečného. Byl to můj domácí závod a moc jsem si ho užila. Doufám, že si celý víkend užili i diváci.“



Wendy Holdenerová, stříbrná ze slalomu: „Lidé tu byli neuvěřitelní, ta kulisa byla fantastická. A já bych si moc přála, abychom na další závody zde v Krkonoších nemuseli čekat dalších osm let.“

„Pořádat Světový pohár žen v alpském lyžování je pro nás velkou ctí. Nesmírně si této příležitosti vážíme a bereme ji jako další velkou výzvu. Během posledního ročníku se nám povedlo propojit dobrou organizaci i výjimečnou atmosféru. Sklidili jsme i pozitivní ohlasy od samotných závodnic. Jsem přesvědčen, že se nám podaří uspořádat nezapomenutelný Světový pohár i příště a moc se na to těším. Věřím, že u nás opět přivítáme tisíce návštěvníků a další miliony diváků z celého světa u televizních obrazovek. Inspirací nám bude nepochybně i naše slovenské středisko Jasná v Nízkých Tatrách, které přivítá světovou ženskou elitu ve sjezdovém lyžování již v březnu příštího roku," uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Špindlerův Mlýn hostil Světový pohár alpských lyžařek už čtyřikrát. Po počátečním nezdaru, když v roce 2003 zhatilo závody počasí, se první podnik uskutečnil na konci roku 2005. Další dva Světové poháry přivítalo krkonošské středisko pokaždé s tříletým rozestupem v roce 2008 a 2011. Zatím naposledy se ženská sjezdařská elita vrátila do České republiky po osmi letech v roce 2019. Během dvou dnů vidělo závody v areálu Svatý Petr téměř 19 tisíc fanoušků.