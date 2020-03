II. liga Sever – 45. kolo: Jablonec – N. Paka 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Branky a nahrávky: 9. Nezbeda (Kačírek), 35. Kačírek (Nezbeda, Pulec), 38. Kačírek (Pilař, Nezbeda), 54. Homolka (Frk) – 7. Hric (Malík). Rozhodčí: Jaroš – Gabriel, Zmeškal. Vyloučení 5:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 203. N. Paka: Vacek – Abraham, Holý, Mlčoch, Müller, Bezděk, Suvorov – Kerekanič, Vrba, A. Půlpán – Hnik, Hidveghy, Malík – Hotěk, Hric, T. Půlpán – Foerster.

Trutnov – Dvůr Králové 4:5 (3:0, 0:3, 1:2). Branky a nahrávky: 7. Krsek (Kubinčák), 10. Šimoníček (Fedulov, Kubinčák), 15. Šimoníček (Jirásek), 54. Chytráček (Kozák) – 22. Tondr (Ježek), 32. Franc (Mert, Půhoný), 37. Hoskovec (Mert, Franc), 57. Svoboda (Brokeš), 60. Luštinec (TS). Rozhodčí: Bernat – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 4:4, navíc Tatar (Tr.) 5 min. + OK. Využití: 0:1. Diváci: 635. Trutnov: Ašenbrenner – Junek, Vácha, Suk, Pohl, Leder, Višňák, D. Jirásek, Klust – M. Poul, Jakub Tatar, Krsek – Planý, Chytráček, Škvrně – Kubinčák, Fedulov, Šimoníček – Kozák, Faltys. Dvůr: Čáp – Mocek, Petira, M. Tondr, Matějíček, Franc, Mert – Fořt, Brokeš, Svoboda – Luštinec, Ježek, Valášek – Dušek, Hoskovec, Půhoný – Šedivý, Sedláček.

Děčín – Vrchlabí 5:10 (0:4, 5:3, 0:3). Branky a nahrávky: 23. Volráb (Sýkora, Zajan), 23. Kuchynka (Faigl), 26. Zdvořáček (Faigl, Oliverius), 30. Horák (Volráb, Zajan), 38. Sýkora (Zicho) – 6. Matějček (Mrňa, Bednář), 8. Bednář (Mrňa), 10. Jirásek (Šlaicher, Bláha), 18. Niko (Bednář, Matějček), 28. Bednář (Matějček, Mrňa), 34. Bláha (Jirků, Matějček), 36. Bláha (Šlaicher), 44. Matějček (Bednář, Niko), 54. Jirků (Mrňa, Bednář), 60. Bláha (Matějček, Bednář). Rozhodčí: Místecký – Toman, Kurtin. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 380. Vrchlabí: Abraham – Jirků, Havránek, Bendík, Voženílek, J. Niko, J. Moník, Vágner – Bednář, Matějček, Mrňa – Hozák, Kastner, Chalupa – F. Jirásek, Urban, Matějček – F. Moník, Dvořák, Šlaicher.

Skončila základní část. Vrchlabí je první, Dvůr druhý (oba jdou přímo do semifinále play off), Trutnov šestý (v sobotu rozehraje čtvrtfinále play off na ledě Mostu) a osmá Nová Paka má po sezoně.

Basketbal

Kooperativa NBL – nadstavba A2, 4. kolo: Brno – Hradec Králové 89:71 (23:16, 40:34, 63:52). Body: Kirves 15, Smithson 14, Roby 13, Farský 11, Nehyba 11, Krakovič 9, Heřman 7, Stegbauer 6, Novotný 3 – Barač 18, Lošonský 18, Sedmák 16, Stamenkovič 7, Koloničný 6, O. Peterka 4, Halada 2. Rozhodčí: Baloun, Scholze, Zatloukal. Trojky: 10:3. Trestné hody: 24/17 – 24/12. Doskoky: 37:46. Fauly: 25:19. Diváci: 246.

Hradec ve čtyřčlenné tabulce klesl z prvního na třetí místo. V sobotu zavítá na palubovku Kolína (17.45).

Renomia ŽBL – nadstavba A, 3. kolo: Žabiny Brno – Hradec Králové 57:58 (18:17, 35:39, 45:50). Body: Stoupalová 13, Van der Keijl 11, Zohnová 11, Adamcová 7, Křivánková 5, Vacková 3, Záplatová 3, Šoukalová 2, Thompsonová 2 – Marečková 14, Effangová 12, Matušková 6, Minarovičová 6, Vojtíková 6, Fišerová 4, Kulichová 4, Šotolová 4, Klaudová 2. Rozhodčí: Vávrová, Záruba, Holubek. Trojky: 7:2. Trestné hody: 10/6 – 15/6. Doskoky: 51:44. Fauly: 17:19. Diváci: 64.

Hradec je ve čtyřčlenné tabulce první, v pátek hraje v Praze na Slavii (16.30).

Renomia ŽBL – nadstavba B, 3. kolo: Trutnov – Chomutov 87:71 (24:21, 39:36, 62:55). Body: Rylichová 21, Kozumplíková 20, Drbohlavová 12, Králová 11, Šípová 9, Cottonová 7, Finková 7 – Krejzová 17, Satoranská 14, Aulichová 11, Kučerová 8, Žílová 8, Čmejrková 5, Rokošová 4, Hrabovská 2, Rybová 2. Rozhodčí: Linhart, Musil, Svoboda. Trojky: 4:10. Trestné hody: 27/23 – 5/5. Doskoky: 42:38. Fauly: 12:26. Diváci: 140.

Trutnov je v pětičlenné tabulce třetí, další duel sehraje ve středu v Ostravě (19.15).