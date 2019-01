HRADEC KRÁLOVÉ - Tipy na sportovně prožitý víkend

Pátek 18. května





ATLETIKA

Hradec Králové: Okresní kolo Poháru rozhlasu st. žactva (9 až 15 stadion TJ Sokol Elišč. nábř.).





FOTBAL



Hradec Králové: Od 15 hodin se koná v budově OV ČSTV (Habrmanova 192) pravidelné zasedání STK OFS.





MALÁ KOPANÁ

Hradec Králové: Mistrovství ČR mentálně postižených žáků (Speciální ZŠ a ZŠ Sever, SK Integra Hradec).





MINIGOLF

Hradec Králové: Areál ZŠ Sever (15 až 19 hodin).







VOLEJBAL

Městský přebor žákyně: Slavia Hradec - Třebeš (16.30 a 17.30), Třebechovice - Plotiště (16.30 a 17.30).





Sobota 19. května





BASKETBAL

Kvalifikace do III. ligy žen: Sokol Hradec B - Slovanka Praha B (18 Sokol HK Elišč. nábř.).





CYKLISTIKA



Hradec Králové: Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny, regionální centrum SPV pořádají V. ročník akce pro děti a mládež „Kola v přírodě“, start je mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti U Zezuláků v Malšovicích. Trasa: Stříbrný rybník, rybník Výskyt, Hoděšovice, Koliba, retenční nádrže, Zezulákovi (cíl), délka trasy cca 15 až 30 km. Průjezd trasou bude rozšířen o doprovodný program (besedy v přírodě, zkoušky pohybových dovedností atp.). Účastníci, kteří ke startu přinesou výkres s tematikou „Příroda můj kamarád“, budou zařazeni do soutěže o nejlepší výtvor. Každý zaregistrovaný účastník z řad dětí a mládeže obdrží u startu cyklistickou lahev s nápojem. Účast: děti do 12 let pouze v doprovodu rodičů, děti nad 12 let bez doprovodu budou projíždět ve skupinách pod vedením pořádajícího centra SPV. Podmínkou účasti je základní cyklistická výbava, přilba a průkaz zdravotní pojišťovny.

FOTBAL



I. liga dorostu: FC Hradec - Teplice (11 a 13.15 hř. Bavlna, Blaschke). Divize: Předměřice - Týniště (Chládek) od 17 hodin hř. Olympia HK. I. liga neslyšících: SKN Hradec - SSK Vítkovice (12 hř. Urbanice, Částka). I. A třída: Chlumec - Nový Hradec (KFS Pardubice) od 17 hodin. I. B třída: Nový Bydžov B - Železnice (Němeček) od 17 hodin. Krajský přebor dorostu: Třebeš - Nové Město (ml. 12, st. 14.15 Staněk). I. třída dorostu: Lovčice - Volanov (Šmolka), Smiřice - Předměřice (Zeman), Třebechovice - Rychnov B (Hlavsa) vše 14.45 hodin. Krajský přebor st. a ml. žáků: RMSK Cidlina B - Rychnov (12.30 a 14.15 hř. Hlušice, T. Novotný). I. třída st. a ml. žáků: Smiřice - Třebechovice (9.30 a 11.15 Lavrenčíková), Chlumec - Předměřice (13.30 a 15.15 Janata).

Okresní přebor: Smiřice - Probluz (Kincl), Nepolisy - Myštěves (Dostál), Třebechovice - Stěžery (Blažek), Starý Bydžov - Slavia Hradec (Křinka) vše od 17 hodin. III. třída: Hořiněves - Předměřice B (Vízek), Skřivany - Kobylice (R. Tlustý), Lhota p. L. B - Kosičky B (Doubrava), Malšova Lhota - Libřice (Částka), Nové Město - Červeněves (Matějka), Dobřenice - Černilov B (Stránský) vše od 17 hodin. IV. třída A: Rasošky - Jeníkovice (Markvart), Neděliště - Urbanice (Jirka) obojí od 17 hodin. IV. třída B: Lužec - Převýšov B (Papík), Dohalice B - Kratonohy B (Andrejsek), Roudnice B - Syrovátka (Bečvář), Prasek - Lovčice B (Vondráček) vše od 17 hodin. Okresní přebor dorostu: Rasošky - Ohnišťany (14 Markvart), Nepolisy - Kratonohy (12.30 Klempíř), Malšova Lhota - Malšovice (14.30 Zavázal), Dohalice - Cerekvice (12 Andrejsek). Okresní přebor st. žáků: Slavia Hradec B - Kunčice (9.30 Homolová), Skřivany - Kobylice (15 R. Tlustý), Rasošky - Stěžery (11.30 Markvart), Dohalice - Kosičky (14.30 Andrejsek), Malšova Lhota - Malšovice (10 Falátek), Hlušice - Lovčice (10 M. Novotný). Okresní soutěž st. žáků: Libčany - Nový Hradec (10.30 Růža). Okresní přebor ml. žáků: Skřivany - Kosičky (13.15 R. Tlustý), RMSK Cidlina C - Myštěves (15 hř. Nepolisy, Klempíř). Okresní přebor st. přípravek: Kunčice - Slavia Hradec B (10 Stránský), Olympia Hradec B - Černilov (9 hř. Malšovice, Pail). Okresní přebor ml. přípravek: poř. FC Hradec B (9 Všesportovní stadion – umělá tráva, Matějka, Dostál), účast: Černilov, Slavia Hradec B, FC Hradec B, Lhota pod Libčany; poř. Roudnice (9 Vach, M. Hušek), účast: Olympia Hradec B, Třebeš B, Předměřice, Roudnice; poř. Stěžery (10 Jirka, Bečvář), účast: Stěžery, FC Hradec C, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř C.





GOLF

Hrádek u Nechanic: Golf Club Hradec organizuje 19. a 20. 5. tradiční Golf Hrádek Cup.





KULEČNÍK

Hradec Králové: Mistrovství ČR kadetů pořádá TJ Sokol (Elišč. nábř.).





MINIGOLF

Hradec Králové: Areál ZŠ Sever (14 až 19 hodin), po dohodě je možno začátek přizpůsobit.





MODERNÍ GYMNASTIKA

Hradec Králové: V ZŠ SNP pořádá Slavia Hradec Hradeckou duhu.





VOLEJBAL

Městský přebor dorostenky: VK Hradec - Stěžery (9 a 11), Slavia Hradec - Třebeš (9 a 11).





Neděle 20. května





ATLETIKA

Hradec Králové: I. kolo krajského přeboru družstev st. žactva (9 až 14 stadion TJ Sokol Eliščino nábřeží).

BASKETBAL

Kvalifikace do III. ligy žen: Sokol Hradec B - Tábor B (10 Sokol HK Elišč. nábř.).





FOTBAL

Česká liga st. a ml. dorostu: FC Hradec B - Příbram B (11 a 13.15 hř. Bavlna, Vokál). I. liga st. a ml. žákyně: DFC Hradec - Union Rokytnice v Orl. h. (11.30 a 13.30 hř. Urbanice, Dostál). Krajský přebor: Černilov - Rychnov (Malý), Lhota p. L. - Kostelec n. O. (Rožnovský) obojí od 17 hodin. I. B třída: Kosičky - Jičín B (Pešava) od 17 hodin. Krajský přebor dorostu: Nový Bydžov B - Dvůr Králové (ml. 10.15 Hájek, st. 12.30 hř. Chudonice, Hušek). I. třída dorostu: Chlumec - Milíčeves (10.30 Pánek), Hlušice - Bílá Třemešná (Kubišta), Černilov - Kostelec n. O. (Medlík), Lhota p. L. - Solnice (Samko) vše od 14.45 hodin. Krajský přebor st. a ml. žáků: Slavia Hradec - Třebeš (Pára) od 9.30 a 11.15 hodin, FC Hradec B - Vrchlabí (Krotil) od 10.15 a 12 hodin hř. Háječek. Krajský přebor st. a ml. přípravek: hř. Olympia (9 Zeman, Krucký), účast: Olympia Hradec, Rychnov, Opočno, Slavia Hradec; hř. Hlušice (9 P. Hrabík, T. Hrabík), účast: Jičín, Lázně Bělohrad, FC Hradec, RMSK Cidlina.

Okresní přebor: Chlumec B - Kobylice (hř. Klamoš, Zavázal), Lovčice - Lok. Hradec (Sobotka), Třebeš - Velichovky (OFS Rychnov) vše od 17 hodin. III. třída: Dolany - Kunčice B (Koza) od 17 hodin. IV. třída A: Nový Hradec B - Sendražice (Doubrava), Malšova Lhota B - Lok. Hradec B (Ryšavý) obojí od 10 hodin, Smiřice B - Jaroměř B (Klempíř), Velichovky B - Třebeš B (Bečvář), Probluz B - Cerekvice (Částka) vše od 17 hodin. IV. třída B: Libčany B - Boharyně (Špráchal), Stěžery B - Ohnišťany (Kolman), Hlušice B - Nový Bydžov C (Konhefr) vše od 17 hodin. Okresní přebor dorostu: Kosičky - Probluz (12 R. Tlustý), Skřivany - Kobylice (10 Vondráček), Stěžery - Červeněves (14.30 Kolman). Okresní přebor st. žáků: Probluz - Černilov (15 Pavel). Okresní soutěž st. žáků: Nové Město - Červeněves (10.30 Stránský). Okresní přebor ml. žáků: Slavia Hradec B - Nový Hradec (14.45 Miškář), FC Hradec C - Kunčice (14.30 hř. Háječek, Falátek). Okresní přebor ml. přípravek: poř. Třebechovice (9 Homolová, Liebisch), účast: Nový Hradec, Třebeš C, Jaroměř B, Třebechovice B.