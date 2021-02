I v letošním roce vyhlásilo město anketu Sportovec města Jičína. Jednotlivé sportovní oddíly a kluby už nominovaly své zástupce.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

V oblasti jednotlivců se o titul uchází 42 sportovců a dále 13 oddílů a klubů ve třech kategoriích (dospělí, mládež do 19-ti let a děti do 14-ti let). Nominováni byli také sportovci v oblastech Veteránského sportu a Zdravotně postižených sportovců. Veřejnost má možnost podpořit sportovce také prostřednictvím internetu. Hlas svému sportovci či sportovnímu klubu můžete dát na adrese http://sportovec.jicin.cz.