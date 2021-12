BASKETBAL

Renomia Ženská basketbalová liga: Sokol Hradec – Chomutov (18.30 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga: Vítkovice – Mountfield HK (17.30).

Regionální liga junioři: Třebechovice – Litomyšl (20).

Sobota 4. prosince

BASKETBAL

Liga U14: Sokol Pražské Předměstí – Lomnice n. P. (9 a 11).

Liga U19: Sokol Pražské Předměstí – Pardubice (13.30 obojí sport. hala Třebeš).

Sdružený Vč přebor U13: Sokol Hradec – Studánka (11 a 12.45 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

BĚH

Hradec Králové: 45. ročník Mikulášský vodácký půlmaraton, start v 10 hodin (Eliščino nábř. proti Sokolu), tratě dle kategorií: dospělí 21,5 km, 10 km, 5 km, děti 1500 m, 400 m, novinka: závod štafet 4 x 5 km.

FLORBAL

Předměřice: I. liga amatérů Královéhradecka (8 až 17 sport. hala Předměřice).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Liberec – FC Hradec (15), zápas živě na O2 TV Fotbal a textově na www.onlajny.com

Přípravné kopačky: FC Hradec B muži – FC Hradec U19 (10 UT Všesportovní stadion), Slavia Hradec U19 – Chrudim U19 (10 UT Slavia Orlická kotlina), Slavia Hradec U17 – Chrudim U17 (12 UT Slavia Orlická kotlina).

FUTSAL

Předměřice: zápasy Královéhradeckého přeboru (17.30 až 21 sport. hala Předměřice).

VOLEJBAL

Český pohár žáci: zápasy (10 až 18).

Extraliga kadetky: Slavia Hradec – Liberec (9).

Extraliga kadetky: Slavia Hradec – Brno (15 vše sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

I. liga juniorky: Slavia Hradec – Kolín (11 a 15 tělocvična Speciální škola Hradecká ul.).

Neděle 5. prosince

BASKETBAL

Liga U19: Sokol Pražské Předměstí – Brno (13).

Kooperativa NBL: Královští sokoli – Opava (18 obojí sport. hala Třebeš), zápas živě na www.tvcom.cz

FLORBAL

Předměřice: II. liga amatérů Královéhradecka (8 až 20 sport. hala Předměřice).

LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga: Mountfield HK – České Budějovice (16).

ŠACHY

II. liga: ŠK Lípa – Hořice (Hostinec Malý Růžek), Slavia Hradec – ŠK Polabiny Pardubice C (Slavia HK Orlická kotlina) obojí od 10 hodin.

Krajská soutěž: Slavia Hradec C – Rychnov C (Slavia HK Orlická kotlina), ŠK Lípa C Ortex HK – Hořice B (Ortex HK), ŠŠPM Lipky HK B – Dvůr Králové (ZŠ J. Gočára), Nový Bydžov – Trutnov (sokolovna) vše od 9 hodin.

VOLEJBAL

Český pohár žáci: zápasy (9 až 14).

Extraliga kadetky: Slavia Hradec – Chodov Praha (11).

Extraliga kadetky: Slavia Hradec – Olymp Praha (17 vše sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Poznámky:

1. S ohledem na aktuální epidemiologická opatření sledujte konání či nekonání akcí, turnajů a zápasů na svazových a klubových webech.

2. Zájemci o zveřejnění sportovních akcí a utkání v této rubrice je mohou zasílat nejdéle do středy aktuálního týdne na e-mail lubomir.doudera@tiscali.cz

Lubomír Douděra