Než se však Florian dostal ke královně sportu, hrával fotbal, dokonce první dorosteneckou ligu. A vlastně fotbal hraje pořád, ale už ho staví pouze na druhou kolej. Kope krajský přebor Královéhradecka za svůj domovský Jičín.

Fotbal už jen jako koníček

„Teď už v podstatě dělám naplno jen atletiku a fotbal mám jako postranní koníček, že si třeba po konci atletické sezony jdu zahrát pro radost. Bývá to v září a říjnu. Dříve jsem hrál jenom fotbal,“ líčí sportovec, jenž 20. prosince oslaví kulaté 20. narozeniny.

Jeho prvním sportem byl fotbal, kterému se začal věnovat, když byl na základní škole v 1. třídě. „To bylo někdy od šesti let. Začal jsem hrát v Jičíně. Zhruba v 8. třídě jsem přestoupil do Jablonce, kde jsem byl tři roky. Poté jsem tam dobrovolně skončil kvůli tomu, že jsem chtěl dělat naplno atletiku,“ rozebírá svoje kroky.

Cesta k oštěpu? Přes hod krikeťákem

K oštěpařskému řemeslu přičichl díky školním závodům v hodu kriketovým míčkem. „Tam si mě vyhlédl jeden atletický trenér, protože se mi povedlo hodit docela daleko. Zeptal se mě, jestli bych nechtěl přijít na trénink a zkusit si hodit oštěpem. Tak jsem tam dorazil. Brzy jsme jeli na první závody, kde jsem hodil i tím oštěpem poměrně daleko,“ vzpomíná držitel oštěpařského bronzu z Olympijských her mládeže v Buenos Aires 2018.

„Postupně jsem se vypracoval na lepší úroveň než ve fotbale, tak jsem si pak řekl, že už by to chtělo dělat jen jeden sport naplno. Rozhodl jsem se pro oštěp. Předtím jsem se snažil obojí asi dva roky kombinovat, ale pak už to prostě nešlo. Nemůžete se vyčerpat na fotbale a pak jít házet oštěpem, kde musíte být extrémně rychlý,“ přibližuje důvody svého rozhodnutí.

Na podzim toho stihl odehrát hodně

Na fotbal však nezanevřel a když má možnost, jde pomoci Jičínu. Na podzim byl dokonce jedním z nejvytíženějších hráčů mužstva. „Trošku jsem se tomu divil, když o tom trenér psal v hodnocení, ale asi to tak je. Povedlo se mi toho odehrát hodně,“ usmívá se krajní záložník, bek či dokonce stoper.

Vedle sportovních aktivit má rád myslivost a rybaření. V červnu odmaturoval na sportovním gymnáziu v Jablonci nad Nisou a nyní studuje obor lesnictví na ČZU v Praze. V metropoli také začal trénovat oštěp – na Dukle u Petra Frydrycha.